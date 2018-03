Prevenzione del colesterolo: arriva la novità nelle città italiane

ROMA – In giro per le città per promuovere la prevenzione del colesterolo e, di conseguenza, delle malattie cardiache e vascolari. Saranno dunque medici e nutrizionisti a confronto sui modelli innovativi per la gestione del colesterolo in persone con valori borderline. E lo fanno con i talk show di 'LopiLIFE, nutriamo la salute del cuore', campagna educazionale sostenuta da Essex, società del gruppo MSD per promuovere una prevenzione cardiovascolare sostenibile, basata sul controllo del colesterolo e del metabolismo glucidico e su piccoli cambiamenti nello stile di vita.

Ripetere il successo della scorsa edizione

Dopo il successo degli incontri realizzati nel 2017, la nuova edizione prenderà il via oggi da Mogliano Veneto, in provincia di Treviso e toccherà nei prossimi mesi altre 7 città italiane: Salerno (22 marzo), Pisa (6 aprile), Brescia e Pavia (18 aprile), Trieste (19 aprile), Roma (10 maggio) e Siracusa (17 maggio).

Rendere più consapevoli

Come rendere le persone più consapevoli e responsabili della propria salute? Questa l'esigenza alla quale vogliono rispondere gli incontri LopiLIFE, dove medici di medicina generale, specialisti e nutrizionisti si confronteranno sulla migliore strategia per la salute del cuore: controllo dei valori di colesterolo e altri fattori di rischio come il metabolismo glucidico, stile di vita sano ma non 'punitivo' e alimentazione equilibrata abbinata a un integratore. Un modello di prevenzione facile da seguire nel tempo, che favorisce soprattutto i soggetti cosiddetti borderline, persone con valori di colesterolo appena un po' più alti dei valori soglia, che non necessitano di trattamento farmacologico ma che devono pensare a modifiche nel proprio stile di vita e intervenire attivamente per preservare la propria condizione di benessere.

Cosa fare

Modificare l'alimentazione e dedicarsi a una regolare attività fisica quotidiana sono azioni fondamentali, ma non solo. In questo modello di prevenzione è centrale l'uso appropriato degli integratori, come raccomandato dalle Linee Guida Europee dell'ESC (European Society of Cardiology) e dell'EAS (European Atherosclerosis Society). In Italia, la Società Italiana di Diabetologia e la Società Italiana per lo Studio dell'Aterosclerosi hanno sottolineato, in un position paper congiunto, gli effetti favorevoli di alcune sostanze nutraceutiche sulla riduzione del colesterolo. Gli integratori per il colesterolo, però, non sono tutti uguali: la formulazione, il dosaggio, le modalità di estrazione dei principi attivi possono fare la differenza.