ROMA – Come molti genitori sapranno, sabato 10 marzo è scaduto il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. Il tema dei vaccini, che sta creando uno stato di tensione in molte famiglie italiane, sarà al centro del Forum medico-scientifico 'Un Check-Up per l'Italia', nell'ambito della tavola rotonda 'La Salute al primo posto - Promozione, prevenzione e vaccini'", in programma martedì 13 marzo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il Grand Hotel Parco dei Principi. L'evento è organizzato dalla 'Fondazione Biagio Agnes', presieduta da Simona Agnes, con il Patrocinio del Ministero della Salute e della Regione Lazio.

Coniugare scienza e popolarità

Con questa iniziativa parte un format di divulgazione medico scientifica che vuole coniugare il rigore dell'informazione con il linguaggio popolare. «Nei prossimi giorni - ha dichiarato Simona Agnes - annuncerò il Comitato tecnico scientifico che stabilirà il programma dei prossimi appuntamenti che avranno sempre al centro i temi della salute in Italia». Aprirà il Forum Walter Ricciardi, Presidente Istituto Superiore di Sanità, parteciperanno i massimi esperti in materia. L'incontro sarà moderato dai giornalisti Rai Vira Carbone, conduttrice di 'Buongiorno Benessere' e Emilio Albertario, caporedattore centrale del Tg2. In occasione della manifestazione, Gianni Letta consegnerà il 'Premio Biagio Agnes Check-Up Salute' a tre eccellenze della Salute in Italia.