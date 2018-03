Un’interessante scoperta che potrebbe per sempre cambiare la concezione delle terapie antitumorali, quella appena compiuta dall’Università di Siena. Gli studiosi italiani, infatti, sono riusciti a rilevare – per la prima volta al mondo – una particolare proteina che permetterebbe la crescita delle masse tumorali. Sarebbe proprio questa che spegnerebbe i nostri sistemi di difesa favorendo la salute del cancro anziché la nostra. Ecco di cosa si tratta.

La crescita del cancro

Il fatto che le cellule cancerose riescano a crescere e moltiplicarsi all’interno del nostro organismo è sempre stato motivo di tante domande a cui la scienza non riusciva a trovare risposta. Il corpo umano, infatti, è dotati di diversi meccanismi di difesa che permettono di riconoscere le cellule estranee o danneggiate e, nel caso, ha tutte le soluzioni per ucciderle o ripararle. Eppure, in caso di cancro, queste non vengono messe in atto. Perché? Secondo gli scienziati dell’Università di Siena, un ruolo cruciale verrebbe svolto da una proteina denominata ERK-2.

Un’arma contro il cancro?

Conoscere l’esistenza della proteina ERK-2 è estremamente importante perché potrebbe aiutarci a realizzare cure specifiche in grado di ripristinare il nostro esercito interno per combattere i tumori. La proteina, infatti, è in grado di bloccare le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, sono queste che – inaspettatamente – divengono alleate del cancro anziché nostre.

Riprogrammazione cellulare

Grazie alla proteina ERK-2 i macrofagi – conosciute per il loro ruolo di «spazzini» contro tutti i corpi estranei – vengono totalmente riprogrammati nel momento in cui le cellule sane si trasformano in tumorali. Un po’ come quando una persona onesta improvvisamente viene traviata e diviene un criminale, allo stesso modo i macrofagi smettono di far parte della giustizia, mutando la loro identità e aiutando il tumore a crescere.

Nuovi farmaci?

Grazie alla scoperta, in un prossimo futuro, potrebbero essere testati di farmaci in grado di colpire la proteina ERK-2. I primi studi condotti su modello animale, infatti, sono stati in grado di dimostrare come sia possibile ridurre il numero di macrofagi e bloccare la loro azione al fine di spegnere il tumore.

Un esercito di nuovo attivo

Gli esperimenti hanno dimostrato che bloccando la proteina, i macrofagi tornano a far parte dell’esercito difensivo e quindi tornano nuovamente a far parte della giustizia. «Siamo riusciti a dimostrare come nei topi la crescita di carcinoma si sia ridotta in assenza della proteina ERK-5, mentre contemporaneamente si sia creata una situazione infiammatoria anti-tumorale. Questi risultati accrescono la possibilità che andare a colpire i macrofagi pre-tumorali attraverso una terapia che sopprima la proteina ERK-5 costituisca una nuova strategia per future cure anticancro», concludono i ricercatori. Lo studio è stato coordinato da Emanuele Giurisato, del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell'Università di Siena, in collaborazione con Cathy Tournier dell'università di Manchester e William Vermi dell'Università di Brescia.