REGNO UNITO – Orrore e sgomento a Hull, una città della Contea East Riding of Yorkshire (Uk), dove una ragazzina ha rischiato di morire a causa dei batteri e del metallo presente nel suo apparecchio dentale, denuncia la madre. La giovane Leah Kitchen si era sentita male una settimana dopo che le era stato installato l'apparecchio per i denti.

Si pensava a un'influenza

In un primo momento, da quando Leah si è sentita poco bene, la madre Andrea aveva pensato che si trattasse di una banale influenza, dato che presentava febbre alta, brividi, dolori muscolari e mal di testa. Cosa che ha pensato anche la guardia medica, quando la madre si è rivolta a essa per un consulto. Solo che il giorno dopo, Leah appariva sotto uno stato di confusione mentale, e di perdita della memoria – tanto che non ricordava nemmeno che era il suo compleanno. Questo ha insospettito e preoccupato la madre, che ha deciso di portare Leah in ospedale.

E se fosse meningite?

Gli esami del sangue eseguiti al Hull Royal Infirmary hanno rivelato la presenza di un'infezione. Questo ha fatto inizialmente sospettare ai medici che la ragazza fosse stata colpito da una meningite. Tuttavia, come riporta il tabloid inglese The Sun, un ulteriore esame per mezzo di una puntura lombare e la risonanza magnetica hanno escluso la presenza del meningococco. A quel punto si doveva ricominciare daccapo.

Batteri subdoli

Secondo la mamma di Leah, il problema è insorto dopo che le era stato applicato l'apparecchio dentale. E, come confermato dagli esami medici eseguiti in seguito, i batteri sono entrati nel flusso sanguigno e hanno infettato la colonna vertebrale, raggiunto il cuore e il cervello. Nel cuore, poi, i medici hanno anche trovato tracce di metallo proveniente dall'apparecchio per i denti. Questa infezione ha provocato in Leah due ictus e una endocardite, una rara e potenzialmente letale infezione del rivestimento interno del cuore.

Non lo crederesti

La mamma di Leah, riporta The Sun, ha detto che queste cose ti cambiano la vita, perché pensi che qualcosa di brutto sta accadendo alla tua bambina. Leah, dopo la diagnosi è stata trasferito al Leeds General Infirmary. Quando sono arrivati, la madre racconta che Leah sul letto le ha chiesto come fossero arrivati lì e perché. Quando il dottore le ha domandato quando fosse il suo compleanno, lei non ha saputo rispondere. Il giorno dopo Leah sarà sottoposta a un intervento chirurgico a cuore aperto per salvarle la vita.

L'operazione

L'intervento chirurgico al cuore è durato 2 ore e mezza. Dopo di che, Leah ha trascorso altre otto settimane in ospedale, durante le quali le sono stati somministrati antibiotici fino al suo recupero. Lei ha passato il suo 15° compleanno in ospedale e gli è stato permesso di tornare a casa per il giorno di Natale, per poi rientrare il giorno di Santo Stefano. ««Leah si stanca molto più facilmente ora, il che è il recupero, penso, ha passato la sua prima settimana completa a scuola la scorsa settimana – racconta la mamma – Rimarrà sotto controllo all'ospedale di Leeds per il resto della sua vita: ora abbiamo un controllo ogni sei settimane, poi ogni tre mesi, ogni sei mesi e poi una volta all'anno». Ora la famiglia di Leah ha avviato una raccolta fondi per sensibilizzare le persone sull'endocardite. «La mia preoccupazione principale – ha concluso Andrea – sono i bambini che hanno gli apparecchi dentali, ma questo può succedere anche con i piercing e i tatuaggi».