FILIPPINE – Una donna di 79 anni qualche anno fa ha notato una piccola protuberanza che era apparsa sul suo viso. Subito non ci ha dato peso, ma poi vedendo che aumentava di volume pensava fosse un neo con qualche problema. Cinque anni dopo la sua prima comparsa, la protuberanza si è dimostrata essere un tumore che, ora, è divenuto più del doppio della sua testa.

Me lo tengo così

A dare notizia di questo insolito fatto è il tabloid britannico Daily Mail, che mostra anche le foto di questo inquietante tumore che è cresciuto sulla faccia di Teresita Briones, che vive nelle Filippine. Il tumore ha raggiunto delle dimensioni davvero importanti, e le impedisce di dormire, tanto è grosso. Nonostante ciò, l'anziana donna pare si rifiuti di sottoporsi a un intervento chirurgico per l'asportazione. Il motivo sarebbe la paura. La donna, che vive in una baracca a Iligan City, vive delle elemosine dei passanti. «Quando l'ho notato per la prima volta ho pensato che non fosse niente. L'ho ignorato. Pensavo che sarebbe andato via – racconta Teresita – Se fossi andata dal medico, forse la mia vita sarebbe stata più facile adesso. Avrebbero potuto risolvere questo problema senza alcun problema. Ora il tumore è così grande da rendere difficile conviverci e vivere. Non è facile dormire a causa delle sue dimensioni, e continua a crescere. Ho paura di fare un'operazione – confessa l'anziana – Ho paura che non sarò in grado di svegliarmi di nuovo dopo l'intervento. Ci sono persone che stanno anche peggio di me, che hanno avuto vite dure da quando sono nate. Ero molto bella quando ero più giovane», aggiunge Teresita.

Lì non possono fare nulla

Quando Teresita è andata dal medico nel suo paese, le è stato detto che lì non potevano fare nulla, e che sarebbe dovuta recarsi nella capitale, a Manila, dove hanno una tecnologia migliore. Solo che l'estrema povertà della donna non le ha mai permesso di mettersi in viaggio, trovare alloggio a Manila e avere il denaro per l'operazione. Così, rassegnata, si è tenuta il tumore che ora, però, sta divenendo incontrollabile. La causa, tra l'altro, non è conosciuta.

La solidarietà dei vicini

Un ragazzo di 24 anni, Henry Santos, che abita lì vicino, ha dichiarato di essere spiaciuto per Teresita, riporta il Daily Mail, «E' anziana – spiega – ma non penso sia troppo tardi per lei. I nostri anziani meritano di avere una vita buona quando sono in pensione. Potrebbe vivere fino all'età di 90 anni. Mi dispiace per lei che debba andare in giro con questo tumore. Sembra difficile per lei e ha la schiena curva a causa del peso».

Si può fare ma…

Secondo gli esperti l'operazione per la rimozione del tumore da Teresita non è una cosa impossibile, tuttavia i rischi ci sono – vista anche l'età. Poi, di sicuro c'è la probabilità che le rimanga una profonda e visibile cicatrice sul viso. In più, c'è anche il rischio di recidiva.