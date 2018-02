Ecco la dieta che combatte la depressione e riduce anche il rischio di ictus

STATI UNITI – C'è una dieta che viene suggerita alle persone con l'ipertensione e a rischio di ictus per prevenire un eventuale attacco. Ma, questa stessa dieta, pare sia efficace anche contro la depressione. Nello specifico, le persone che consumano adeguate quantità di verdura, frutta e cereali integrali hanno un rischio significativamente ridotto di sviluppare la depressione. I risultati del nuovo studio saranno presentati all'American Academy of Neurology's 70th Annual Meeting a Los Angeles, che si terrà dal 21 al 27 aprile 2018.

La dieta che fa bene a tutti

Lo studio condotto dai ricercatori del Rush University Medical Center di Chicago, ha rilevato che le persone le cui diete hanno aderito più strettamente al regime dietetico per bloccare l'ipertensione (DASH) avevano meno probabilità di sviluppare la depressione rispetto alle persone che non seguivano questo tipo di dieta. Oltre alla frutta e alla verdura, la dieta DASH raccomanda prodotti caseari senza grassi o magri e limita gli alimenti ad alto contenuto di grassi saturi e zuccheri. Gli studi hanno dimostrato diversi benefici per la salute – si legge in una nota dell'ateneo – come l'abbassamento della pressione sanguigna alta e del colesterolo cattivo (LDL), oltre a ridurre il peso corporeo.

Per la depressione, meglio una dieta che assumere farmaci

«La depressione è comune negli anziani e più frequente nelle persone con problemi di memoria, fattori di rischio vascolare come ipertensione o colesterolo alto, o persone che hanno avuto un ictus – ha spiegato la dott.ssa Laurel J. Cherian, autrice principale dello studio e membro dell'American Academy of Neurology – Attuare un cambiamento nello stile di vita come modificare la propria dieta è spesso preferito rispetto all'assunzione di farmaci, quindi volevamo vedere se la dieta potesse essere un modo efficace per ridurre il rischio di depressione».

Lo studio

Per questo studio, il team di ricerca ha reclutato 964 partecipanti con un'età media di 81 anni. I partecipanti sono stati seguiti e valutati ogni anno, per una media di 6 anni e mezzo. Tutti sono stati monitorati per i sintomi della depressione come, per esempio, l'essere infastiditi da cose che di solito non li hanno influenzati e il sentirsi senza speranza per il futuro. Hanno anche compilato questionari su quanto spesso mangiavano vari cibi, e i ricercatori hanno osservato quanto strettamente i regimi alimentari dei partecipanti seguissero diete come la dieta DASH, la dieta mediterranea e la dieta tradizionale occidentale. Dopo di che , i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi in base a quanto strettamente aderivano alle varie diete.

I risultati

Le persone appartenenti ai due gruppi che seguivano più da vicino la dieta DASH si è osservato come avessero meno probabilità di sviluppare la depressione rispetto alle persone del gruppo che non seguivano da vicino la dieta. Le probabilità di diventare depressi nel corso del tempo sono state inferiori dell'11% al gruppo più alto di aderenti DASH rispetto al gruppo più basso. D'altra parte, più le persone seguivano una dieta occidentale - una dieta ad alto contenuto di grassi saturi e carni rosse e povera di frutta e verdura - tanto più era probabile che avrebbero sviluppato la depressione.

Causa ed effetto

Sebbene lo studio non dimostri che la dieta DASH porta a un ridotto rischio di depressione e mostri solo un'associazione, è evidente che un legame c'è. Nonostante ciò, la dott.ssa Cherian ritiene che «ora siano necessari studi futuri per confermare questi risultati e per determinare i migliori componenti nutrizionali della dieta DASH per prevenire la depressione più tardi nella vita e per aiutare meglio le persone a mantenere il loro cervello sano».