Quanto è meraviglioso il momento in cui una donna e un uomo diventano genitori. Chiunque abbia provato questa splendida sensazione sa che la propria vita si trasforma nell’arco di pochi giorni. Eh sì, perché i propri figli hanno molto da insegnare, fin dal loro primo respiro. E ci aiuteranno a crescere ogni attimo trascorso insieme. Tuttavia, in mezzo a cotanta meraviglia – come sempre - c’è anche qualche aspetto negativo: pare che mettere al mondo un bambino ci aiuti a invecchiare prima. Ecco la spiegazione degli scienziati.

Il grande dono

Diventare mamma o papà è uno dei doni più belli che la vita ci può fare. E tra i vari regali ce né uno anche inatteso: la vecchiaia precoce. Secondo uno (sconcertante) studio pubblicato su Human Reproduction, infatti, i nostri pargoli ci regalerebbero ben 11 anni di età biologica – specie alla mamma.

Perché le donne invecchiano prima?

In merito ai risultati ottenuti da una ricerca guidata da Anna Pollack della George Mason University, i figli donerebbero – in maniera totalmente incondizionata - 11 anni di età biologica alla mamma. Accade, infatti, che i telomeri della donna si accorcino di circa il 4,2% per ogni figlio. I telomeri sono la parte terminale dei cromosomi: fungono come una sorta di cappuccio di protezione da eventuali deterioramenti. Quindi, più il telomero è corto, più l’età biologica è aumentata. Più è lungo più si assiste a un rallentamento dell’invecchiamento.

- Sapevi che…?

Per comprendere bene la funzione dei telomeri basti pensare ai lacci delle nostre scarpe. Essi, infatti, sono dotati di punte plastificate allo scopo di evitare sfilacciamenti ai lacci. Allo stesso modo i telomeri evitano il danneggiamento dei cromosomi, allo scopo di impedire che i filamenti del DNA e le nostre cellule si alterino negativamente. Con il tempo, tuttavia, è inevitabile che ciò accada e quando si verifica molti sistemi potrebbero non essere più efficienti. Tra questi anche il sistema immunitario e cardiovascolare.

Sorpresa!

Persino gli stessi ricercatori sono stati sorpresi dei risultati ottenuti. «Siamo stati sorpresi di trovare un risultato così sorprendente. È equivalente a circa 11 anni di invecchiamento cellulare accelerato. Abbiamo scoperto che le donne che avevano cinque o più figli avevano telomeri ancora più brevi rispetto a quelli che non ne avevano nessuno, e relativamente più brevi rispetto a quelli che ne avevano uno, due, tre o quattro», spiega la dottoressa Anna Pollack.

Lo studio

Per arrivare a tali conclusioni, i ricercatori hanno preso in esame alcuni dati provenienti da 1.900 donne – tra i 20 e i 44 anni - iscritte al National Health and Nutrition Examination Survey tra il 1999 e il 2002. Tuttavia, è importante sottolineare che i risultati ottenuti hanno dei limiti perché gli autori non hanno incluso informazioni importanti come l’indice di stress e altri fattori che potrebbero aver inciso sull’aumento dell’età biologica.

La sentite la vecchiaia?

«Aneddoticamente, solo chiacchierando con i miei amici che hanno figli, tutti noi sentiamo che loro ci stanno portando a un invecchiamento precoce», asserisce Pollack. «Ma scientificamente, questo si adatta bene a ciò che comprendiamo da soli. Sappiamo che avere figli è associato a un più alto rischio di malattie cardiache e diabete. E alcuni grandi studi hanno collegato la lunghezza dei telomeri al rischio di mortalità e ai rischi di altre importanti malattie», conclude la ricercatrice.