Il ragazzo gallina: dal suo didietro sono uscite già 20 uova. Sconcerto tra i medici

INDONESIA – Sconcerto tra i medici, e non solo ovviamente, per un ragazzo di 14 anni di nome Akmal che dal 2015 si è messo a sfornare uova dal suo didietro, come fosse una gallina. Qualcuno ha suggerito che l'adolescente sia vittima di un qualche sortilegio o rito voodoo, ma il padre sostiene che il problema non sia questo. Altri hanno ipotizzato che le uova siano state deliberatamente spinte dentro il sedere. Ma, alla fine, nessuno è riuscito a dare una reale spiegazione.

Sconcerto tra gli esperti

Il ragazzino è residente a Gowa nella provincia di Sulawesi Sud dell'Indonesia, ed è divenuto famoso per questa sua stranezza. In totale, a oggi, pare abbia già deposto 20 uova. E, come detto, nessuno è ancora riuscito a capire come e perché. La scorsa settimana, il ragazzo pare abbia deposto due uova di fronte ai medici dell'ospedale Yusuf, che ne sono rimasti interdetti. Anche perché sono tutti concordi nel fatto che è impossibile per gli esseri umani deporre uova.

Infilate apposta nel retto?

Dopo lo sconcerto, i medici hanno tentato di dare una spiegazione. Ipotizzando che si tratti di una truffa. Nello specifico, hanno dichiarato, qualcuno ha infilato le uova di proposito nel retto del ragazzo. «Il nostro sospetto è che le uova siano state deliberatamente spinte nel retto di Akmal – ha dichiarato il dottor Muhammad Taslim ai media locali – Ma non abbiamo assistito a questo direttamente». «Scientificamente – aggiunge il portavoce dell'ospedale – le uova non possono formarsi all'interno del corpo umano. È impossibile, soprattutto nell'apparato digerente».

In quarantena

Per poter controllare meglio cosa sta accadendo al ragazzo, i sanitari hanno riferito che sarà messo in quarantena per una settimana, in modo da sottoporlo agli esami del caso e tenere d'occhio se, nel frattempo, lui deponga altre uova.

Mai ingoiate uova intere

A chi ha suggerito che Akmal abbia potuto ingoiare le uova intere, il padre avrebbe categoricamente smentito, dicendo anche che non vi era motivo per cui il ragazzo avrebbe dovuto farlo. Allo stesso modo a più volte ribadito che non si tratta di magia nera o altre cose simili. Ha infine anche raccontato che il primo uovo che Akmal avrebbe deposto, quando è stato aperto dentro era tutto tuorlo e niente albume (tutto giallo); al contrario un mese più tardi, un altro uovo che è stato rotto era tutto albume e niente tuorlo (tutto bianco).

Non è il primo caso

Ricordando che le uova, in media, escono ogni tre mesi da Akmal, i media locali fanno sapere che il suo non sarebbe il primo caso. Uomo anziano di nome Kakek Sinin di Tanjung Wangi, a nord di Jakarta, pare avesse anche lui deposto delle uova a partire dal 1998. Queste uova, che sembravano proprio come quelle di gallina erano anch'esse venute fuori dal sedere.

Per chi volesse, c'è anche un video su YouTube.