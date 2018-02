Nasce Federfarma Channel e avrà un Tg quotidiano

ROMA – E' nato il Federfarma Channel, il cui battesimo è stato tenuto con il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. E' il nuovo canale di informazione Tv via web voluto dal sindacato dei titolari di farmacia. Il ministro è stata intervistata in occasione della prima puntata del Tg quotidiano della web tv e ha ribadito: «Ho sempre immaginato, e immagino tutt'ora, le farmacie come maglie di una rete di strutture sanitarie (ospedali, poliambulatori, Case della salute) del nostro Paese. Un presidio, insomma, attorno a cui si può inserire il welfare di comunità. Ma questo è un concetto che negli ultimi anni è stato completamente ribaltato dando alla farmacia soltanto una visione economicistica e funzionalistica».

La farmacia dei servizi

«Mi sono battuta in questi anni - ha aggiunto Lorenzin - perché la Farmacia dei Servizi fosse inserita come legge nel Patto della Salute, per poi ribadirlo nel ddl Lorenzin che oggi è legge dello Stato». Ma, ha precisato, questo processo non è stato portato avanti «per fare un favore ai farmacisti», ma perché significa riconoscere il valore storico e culturale dei farmacisti e della farmacia nella società.

Federfarma Channel

E' nato in collaborazione con Edra, sarà uno strumento a disposizione degli associati per il racconto delle loro attività e approfondirà con i diretti protagonisti tutti gli argomenti di attualità, sia sotto il fronte politico che su quello della professione. «Avremo un Tg quotidiano che presenterà in maniera veloce le notizie più importanti di Filodiretto e un palinsesto con diverse rubriche», sottolinea sul sito del sindacato Vittorio Contarina, vice-presidente di Federfarma e responsabile della comunicazione, «ci saranno interviste a rappresentanti istituzionali e di Federfarma, così come interverranno esperti di settori, aziende, le stesse Credifarma e Promofarma e daremo voce agli argomenti più pratici e di consiglio che Farmamagazine tratterà per il grande pubblico. Usare una web Tv credo sia una modalità di veicolazione dell'informazione moderna e al passo con l'evoluzione degli strumenti di comunicazione».

Un'occasione straordinaria

«Si tratta di un'occasione straordinaria per interagire in maniera veloce e diretta con i titolari di farmacia, soprattutto nelle aree più disagiate – sottolinea Silvia Pagliacci, presidente Sunifar – Sunifar avrà una rubrica quindicinale in cui i rappresentanti e i protagonisti si alterneranno nel racconto di notizie e commenti di interesse per le rurali, a partire dagli argomenti di stretta attualità quali convenzione, remunerazione e cronicità».