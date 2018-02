Ragazzo di Aragona in provincia di Agrigento colpito da meningite batterica, è in prognosi riservata

AGRIGENTO – Un altro caso di meningite. Questa volta la vittima è un ragazzo di 24 anni che è arrivato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Secondo fonti locali, il giovane è arrivato al pronto soccorso in stato soporoso e sotto febbre molto alta. La visita cui è stato sottoposto appena arrivato non ha lasciato praticamente dubbi: la rigidità nucale, estesa anche a una rigidità alle gambe ha subito fatto sospettare la presenza di meningoencefalite. Cosa poi confermata dall'esame del prelievo cerebrospinale.

Il ragazzo, di Aragona in provincia di Agrigento, è un artigiano del luogo. A lui è stata diagnosticata una meningite batterica presso l'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove era stato trasferito dopo la prima visita all'ospedale di Agrigento.