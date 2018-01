Il Libro Bianco dell'Oncologia verrà presentato domani al Policlinico Gemelli

ROMA – Domani, giovedì 25 gennaio, alle ore 12:00 presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma (Aula Brasca) avrà luogo la presentazione del 'Libro Bianco dell'Oncologia 2018', e-book multimediale che descrive tutte le attività nell'ambito della cura e della ricerca contro i tumori sviluppate presso il Gemelli che con i 46mila pazienti curati ogni anno rappresenta uno dei principali centri ospedalieri nazionali nella lotta al cancro e il primo nel Lazio.

Un mare di servizi

Attorno alle persone affette dal cancro si sviluppano servizi di accoglienza, diagnosi, terapia e riabilitazione, che richiedono disponibilità di innovazione tecnologica, competenza, professionalità e sostenibilità. Nello stesso anno nel Policlinico Universitario A. Gemelli sono state eseguite 800.000 prestazioni ambulatoriali e 20.000 ricoveri per pazienti oncologici. Per garantire accoglienza, appropriatezza ed efficienza molteplici sono le progettualità raccontate nel Libro bianco e le storie di pazienti, volontari e operatori, coinvolti in ambito sanitario, amministrativo, formativo, di ricerca.

La presentazione

I lavori saranno introdotti dal Presidente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Giovanni Raimondi e conclusi dal Magnifico Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli. Il professor Vincenzo Valentini, Direttore del Polo Scienze Oncologiche ed Ematologiche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, introdurrà i contenuti del Libro Bianco dell'Oncologia. Per l'occasione S.E. Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano e Presidente dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, terrà una lectio dal titolo dal titolo 'Padre, sia fatta la tua volontà': per contrastare l'interpretazione pagana delle intenzioni di Dio Padre.

La realizzazione

Il Libro Bianco, giunto alla sua seconda edizione, è stato reso possibile grazie al coordinamento del professor Vincenzo Valentini, Direttore del Polo Scienze Oncologiche ed Ematologiche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e Professore Ordinario di Radioterapia all'Università Cattolica di Roma. Illustreranno i volumi e la tipologia di attività svolte nel 2017 a favore dei pazienti oncologici e la prospettiva del Cancer Center i professori Stefen Hohaus, Maria Antonietta Gambacorta, Armando Orlandi e Emilio Bria.