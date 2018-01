21enne ha forti mal di testa. I medici dicono che non ha niente: muore pochi giorno dopo

Quando accusiamo sintomi anomali o soffriamo di disturbi di salute, abbiamo una sola scelta: affidarsi a medici esperti che siano in grado di risolvere i nostri problemi. Tuttavia, a volte, riponiamo fiducia anche in persone che possono essere considerate infallibili, sia in termini di diagnosi che cure. E’ il caso di una giovanissima ragazza di appena 21 anni, mamma di una splendida figlia, che si è recata dal medico a causa di un forte mal di testa. Il dottore le aveva detto di stare tranquilla perché si trattava solo di una semplice emicrania. Pochi giorni dopo, però, la povera donna è morta.

Pochi giorni prima del compleanno

La ragazza, giovanissima, era da poco tempo diventata mamma. Dopo pochi giorni avrebbe dovuto festeggiare il primo compleanno della sua splendida figlia. Dal mese di ottobre Zipporah Agyei – questo il suo nome - aveva cominciato ad accusare sintomi anomali caratterizzati da un mal di testa molto forte. Si è recata più volte dal medico per approfondire la questione ma il dottore l’ha sempre tranquillizzata circa la sua condizione: si trattava di una semplice emicrania.

Corsa all’ospedale

Una sera, la giovane ragazza residente a Wembley (Londra), chiamò l’ambulanza: oltre al dolore alla testa si era resa conto di non riuscire più ad aprire l’occhio destro. Dai sintomi era quasi certa di avere un ictus: dopo essere stata trasportata all'ospedale di Ealing a Southall, i medici hanno però deciso di trasferirla presso l'ospedale di Charing Cross.

Non era un ictus

Le scansioni cerebrali, eseguite il 25 ottobre - mentre si trovava nella clinica ospedaliera - avevano rilevato qualcosa di estremamente serio: la ragazza aveva addirittura due aneurismi cerebrali. Due giorno dopo – precisamente il 27 ottobre – i medici hanno eseguito un complicato intervento chirurgico ai due aneurismi: lo scopo era quello di sfruttare una sorta di clip che impedisse la rottura dei vasi. Dopodiché la ragazza è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva. La sua migliore amica Imani Muhammed di 20 anni – si legge sul quotidiano The Sun – ha detto: «quando l'abbiamo vista, era in terapia intensiva, in coma indotto. È stato così sconvolgente. Si è svegliata pochi giorni dopo, ma stava ancora molto male».

Il decesso

Poco tempo dopo, precisamente il 14 novembre scorso, Zipporah muore durante il secondo intervento chirurgico eseguito allo scopo di riparare il danno cerebrale. «Siamo devastati. Era una ragazza meravigliosa, una madre e una figlia adorabile», ha raccontato la mamma Vivien Adu-Sarfo. Tuttavia, ancora non è chiaro cosa abbia potuto causare gli aneurismi e, soprattutto, il suo decesso. Stiamo aspettando i risultati dell'inchiesta. Abbiamo bisogno di sapere cosa è successo. Era così sana e proprio non riusciamo a capire», continua Vivien.

In attesa della denuncia formale

La famiglia vuole ottenere maggiori spiegazioni dal Charing Cross Hospital - gestito dall'Imperial College Healthcare NHS Trust - per quanto accaduto alla ragazza. In particolare vorrebbero far luce anche per quanto riguarda i tempi di attesa. Secondo quando dichiarato dai familiari, infatti, Zipporah avrebbe atteso molto a lungo considerate le sue condizioni. Una portavoce dell’Imperial College Healthcare NHS Trust, ha dichiarato: «Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Zipporah Agyei. Non abbiamo ricevuto una denuncia formale, ma saremmo felici di incontrare la famiglia per indagare a fondo sui dubbi che sono stati sollevati».

Il compleanno della figlia

La figlia della giovane donna scomparsa avrebbe dovuto compiere il suo primo anno di vita proprio pochi giorni dopo: il 27 novembre. Vivien ha quindi consegnato i regali che erano già stati acquistati da Zipporah prima di morire.