Lavastoviglie, è piena di funghi e batteri. Attenzione alle contaminazioni

Generalmente tendiamo a pensare che tutto ciò che esce dalla nostra lavastoviglie sia igienicamente sicura perché ben lavata. Ma secondo quanto dichiarato recentemente da alcuni scienziati è esattamente l’opposto. E’ proprio all’interno di questo elettrodomestico, infatti, che si annidano i peggiori microorganismi. Da un’attenta analisi gli studiosi hanno rilevato diverse varietà di funghi e batteri nocivi che – seppur in casi rari - potrebbero recare danni alla nostra salute. Ecco cosa possiamo fare.

Quanto è pulita la tua lavastoviglie?

Probabilmente molto poco nonostante cerchiate di prendere tutte le precauzioni possibili per ottenere l’effetto contrario. A suggerire il rischio di contaminazione da lavastoviglie è un recente studio coordinato dall’Università di Copenaghen e Lubiana. Infatti, nonostante le nostre stoviglie sembrino brillanti, in realtà potrebbero essere facilmente contaminate da funghi e batteri.

I batteri che vivono nella nostra lavastoviglie

Per arrivare a tali conclusioni, i ricercatori hanno analizzato le parti in gomma che compongono le lavastoviglie e hanno evidenziato come in queste proliferano molto facilmente batteri nocivi. Durante l’analisi – recentemente pubblicata su Applied and Environmental Microbiology – gli studiosi hanno rilevato la presenza di Escherichia Coli, Pseudomonas (può provocare malattie polmonari) e Acinetobacter (può portare a patologie delle vie urinarie, della pelle e del cuore con esito fatale). Ma non solo: sono stati trovati anche diversi tipi di funghi come la Candida, il Cryptococcus e la Rhodotorula.

Come arrivano nella nostra lavastoviglie?

Secondo i ricercatori, i batteri e i funghi arrivano nella nostra lavastoviglie attraverso l’acqua del rubinetto la quale, tutti sappiamo, non è mai microbiologicamente pura al 100%. Ma possono anche arrivare attraverso alimenti contaminati o a causa di cani e gatti che si avvicinano all’elettrodomestico. Dopodiché l’ambiente caldo e umido che si forma all’interno ne facilita la proliferazione.

Quale pericolo corriamo?

Se godiamo di ottima salute probabilmente il rischio di sviluppare una patologia è relativamente basso, ma se abbiamo un sistema immunitario indebolito, abbiamo eseguito un trapianto di organi o siamo stati sottoposti a chemioterapia, allora potrebbe rappresentare un serio rischio per la nostra salute.

Come ridurre il rischio

Secondo i ricercatori si può ridurre al minimo il rischio di contaminazione avendo l’accortezza di pulire molto bene la gomma ogni volta che si termina un lavaggio. Questo riduce le probabilità che i batteri riescano a proliferare. D’altro canto, i ricercatori cercano di tranquillizzare tutte le persone che usufruiscono della lavastoviglie: non c’è bisogno di creare allarmismi, probabilmente il rischio di contagio batterico è estremamente basso. Per stabilirlo, tuttavia, saranno necessarie ulteriori verifiche.