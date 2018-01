Salvini: non voglio uno Stato che sperimenta vaccini sui nostri figli

ROMA – Ancora polemiche sulla questione vaccini e obbligo vaccinale. Tra batti e ribatti, interviene ancora Matteo Salvini. «Ho due figli che ho vaccinato, ma ci sono migliaia di casi in cui 10 vaccini contemporaneamente allo stesso bambino fanno male e hanno controindicazioni. Siamo l'unico Paese al mondo con 10 vaccini imposti per legge». Questo quanto dichiarato dal leader della Lega, Matteo Salvini, a Zapping su Radio 1.

Uno Stato che garantisca l'incolumità

«Io vorrei – ha proseguito Salvini – uno Stato che garantisca l'incolumità a ogni nostro figlio prima di usarlo per sperimentare vaccini. In Veneto, regione governata dalla Lega, fino a prima del decreto non c'era nessun obbligo vaccinale ed era una regione con la massima copertura. Il problema è educare, non minacciare. Io – ha concluso il leader della Lega – ho tanti difetti ma se cercate le mie dichiarazioni di tre, sei mesi fa erano identiche. Voglio guidare un Paese fondato sulle libertà».