E’ ufficiale: le donne vivono più a lungo degli uomini. Ecco perché

È una domanda che molti ci poniamo da anni: chi ha maggiori possibilità di sopravvivenza? Le persone che sono più forti? Quelle che sono più intelligenti? O quelle che hanno un eccellente DNA? Se ci pensiamo bene la risposta non risiede in nessuna di queste opzioni. La cosa più logica è che la natura abbia previsto un sistema decisamente migliore per scegliere chi è destinato a vivere di più o di meno: l’adattamento. Qualunque creatura è in grado di vivere più a lungo se è totalmente plasmabile e in grado di adattarsi ai vari cambiamenti. Siano essi ambientali, fisici o cerebrali. Ed è probabilmente proprio qui che risiede il segreto di una vita più lunga tra la popolazione femminile.

Biologicamente più forti

Il fatto che la donna viva più a lungo rispetto a un individuo di sesso maschile si può descrivere in tre semplici parole: «biologicamente - più - forte». Secondo gli scienziati, infatti, le donne hanno maggiori probabilità di sopravvivere anche se si trovano nelle circostanze peggiori, comprese carestie ed epidemie.

Tutto inizia dall’infanzia

L’aspettativa di vita risulta aumentata nelle persone di sesso femminile perché loro possiedono un vantaggio di sopravvivenza già nel periodo dell’infanzia. In caso di avversità, infatti, le possibilità di sopravvivenza sono nettamente superiori rispetti ai neonati maschi. Anche quando il rischio di mortalità era elevato per entrambi i sessi, i risultati ottenuti dagli scienziati dicono che le donne riuscivano a vivere più a lungo rispetto agli uomini. Mediamente il tasso di sopravvivenza era più alto da sei mesi a quattro anni.

Questione di geni?

In realtà gli scienziati non conoscono l’esatto motivo per cui tutto ciò accade. Sicuramente si tratta di fattori biologici ma non sanno se sono dipendenti dai geni o dagli ormoni. Probabilmente gli estrogeni migliorano le difese immunitarie contro le malattie infettive e questo contribuisce a salvare la popolazione di sesso maschile.

Differenze di genere

«I nostri risultati aggiungono un altro tassello al problema delle differenze di genere nella sopravvivenza», hanno dichiarato i ricercatori coordinati da Virginia Zarulli, Professore assistente presso la Duke University di Durham (Stati Uniti). Per arrivare a tali conclusioni gli scienziati hanno analizzato i dati relativi alla mortalità risalenti a 250 anni fa. Concentrandosi specialmente sulle persone il cui decesso è stato provocato da carestie, malattie gravi o problemi simili. I risultati dello studio sono stati recentemente pubblicati su PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).