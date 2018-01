Muore il giovane di 20 anni colpito da meningite

LANUSEI – È morto Luca Pisano, di vent'anni, colpito da meningite la scorsa settimana. Il giovane di Tortolì, in provincia di Nuoro, era stato ricoverato domenica all'ospedale di Lanusei, sempre in Sardegna. Solo che non ce l'ha fatta. A confermare la notizia del decesso è la direzione della Asl locale.

La notizia della morte

«La Direzione ATS, la Direzione della ASSL di Lanusei, la direzione del Presidio Nostra Signora della Mercede e tutto il personale esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia del ragazzo deceduto questa sera in ospedale», si legge in una nota. Dopo il ricovero e la diagnosi, come da procedura era scattata la profilassi per i parenti e chi aveva avuto contatti con il giovane paziente.

La comunità si stringe intorno alla famiglia

«Costernazione, rassegnazione, tristezza infinita», esprime il cordoglio per l'intera comunità il sindaco di Tortolì. ««Sono alcune delle emozioni che in questo momento tutti noi stiamo vivendo per la scomparsa prematura e innaturale di Luca – prosegue il primo cittadino – Non ci sono parole che possano, anche solo per un attimo, alleviare la tragedia che i familiari stanno vivendo. Sento che Tutta la nostra comunità è vicina e partecipa al dolore della cara mamma Valeria, del papà Francesco e del fratellino. Una bellissima famiglia. Un ultimo ciao Luca, vola verso l'infinito che sicuro ti accoglie». Ora si attende di sapere quando si svolgeranno i funerali per dare l'ultimo saluto al giovane Luca.