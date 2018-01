Fai i turni di notte? Rischi il cancro alla pelle e al seno

Ancora conferme sui rischi per la salute derivanti dalle notti in bianco e dai turni notturni. E questa volta l’aumento delle probabilità riguarda una malattia piuttosto devastante: il cancro. In particolare, i dati ottenuti dagli scienziati, dimostrano che le persone che stanno sveglie a lungo nelle ore notturne a causa del lavoro possono incappare in situazioni molto gravi come il tumore al seno o alla pelle. Tra le categorie più a rischio, ci sono le infermiere.

La notte è meglio dormire

La mancanza di sonno provoca disturbi piuttosto seri che possono riguarda sia la sfera psichica – come ansia e depressione – che quella fisica: per esempio malattie cardiovascolari e diabete. Ora, però, una nuova ricerca mette in evidenza come la carenza di sonno cronica – tipica di chi svolge lavori notturni – può provocare il cancro.

Melanoma e turni di notte

Secondo i dati ottenuti dai ricercatori, è stato possibile dimostrare che la maggior parte delle persone che conduce lavori a turni rischia di assistere alla comparsa di cancro. Le statiche, infatti, ci dicono che oltre la metà delle donne che hanno svolto lavori di notte a lungo termine sono affetti da tumori alla pelle. A seguire ci sono i tumori al seno e, per un quinto delle persone che ha svolto questo genere di turni, anche allo stomaco.

Peggio per le infermiere

Chi ha la peggio, tra tutte le categorie di lavoratori, sembrano essere le infermiere che hanno evidenziato un tasso di tumori al seno intorno al 58% più elevato rispetto a chi lavora solo di giorno. Gli uomini che svolgono lo stesso tipo d lavoro hanno assistito a un aumento di un quarto di tutti gli altri casi.

Lo studio

Lo studio è stato condotto dai ricercatori dell’Università di Sichuan in Cina, che hanno utilizzato dati provenienti da 61 diversi studi che includono circa quattro milioni di persone provenienti dal Nord America, dall’Europa, dall’Australia e dall’Asia. «Il nostro studio indica che il lavoro notturno funge da fattore di rischio per i tumori comuni nelle donne. I lavoratori del turno notturno a lungo termine dovrebbero effettuare regolari esami fisici e screening per il cancro», ha dichiarato il professore assistente Xuelei Ma, il quale ha anche ricordato che l’aumento del rischio si è rivelato in maggior misura nel Nord America e in Europa. «Siamo rimasti sorpresi. È possibile che le donne in questi luoghi abbiano livelli di ormoni sessuali più elevati», conclude Xuelei.