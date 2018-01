Influenza: è boom di malati nell'ultima settimana

ROMA – Diverse centinaia di migliaia gli italiani a letto per l'influenza. Con un crescendo quasi da record nelle ultime due settimane. A fare rapporto è il Ministero della Salute che, in una nota, riporta come «nell'ultima settimana del 2017 continua l'ascesa della curva epidemica e il livello dell'incidenza dell'influenza è superiore a quello osservato nella precedente stagione influenzale. Ecco i dati principali raccolti nel Rapporto Influnet relativo alla 52ma settimana del 2017 sulla base delle segnalazioni delle sindromi influenzali tra gli assistiti di 624 'medici sentinella':

- si è assistito a un brusco aumento del numero di casi in tutte le classi di età;

- il livello di incidenza in Italia è pari a 11,11 casi per mille assistiti;

- la fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini al di sotto dei 5 anni in cui si osserva un'incidenza pari a circa 29,2 casi per mille assistiti e quella tra 5 e 14 anni pari a 19,0. Un brusco aumento anche negli anziani in cui l'incidenza è pari a 6,3 casi per mille assistiti;

- il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 673.000, per un totale di circa 2.168.000 casi dall'inizio della sorveglianza;

- in tutte le Regioni italiane il livello di incidenza è pari o superiore a 10 casi per mille assistiti tranne in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Province Autonome di Bolzano e Val d'Aosta, in cui si mantiene a circa 4 casi per mille assistiti»