Bimba di 18 mesi mangia hashish, ricoverata in Rianimazione

PALERMO – Nuovo caso di intossicazione da droga per una bimba di soli 18 mesi. È accaduto a Palermo dove una piccola ha ingerito dell'hashish ed è stata in Rianimazione all'ospedale pediatrico Di Cristina di via dei Benedettini a Palermo, tuttavia – e per fortuna – pare non sia in pericolo vita.

Indagini in corso

Come presumibile, sono in corso le indagini da parte della sezione Minori e Reati Sessuali della Squadra Mobile per capire come sia potuto accadere che la bimba abbia ingerito della droga. La piccola, si apprende da fonti locali, ha probabilmente ingerito la droga scambiata per una caramella mentre era in casa con i genitori, entrambi 28enni e già segnalati per essere abituali consumatori. Sono stati gli stessi ad aver inizialmente portato la piccola d'urgenza all'ospedale Buccheri La Ferla.

«La bimba – spiega il direttore sanitario del Civico, Giorgio Trizzino – è stata trasferita da noi dopo aver ricevuto le prime cure Al momento è in Rianimazione anche se non sarebbe in pericolo di vita. Il quadro clinico è quello di un'intossicazione da ingestione di droghe». I genitori probabilmente saranno denunciati.