Muore 18 ore dopo il suo matrimonio la donna con le braccia al cielo

HARTFORD – La sua foto, nel letto e con le braccia al cielo durante la cerimonia del suo matrimonio è diventata virale. Ma questo, purtroppo, non l'ha salvata dal cancro che la stava consumando. Soltanto 18 ore dopo la cerimonia nuziale, in cui ha sposato l'amore della sua vita, Heather Mosher è morta. Il matrimonio era avvenuto al St. Francis Hospital di Hartford pochi giorni prima di Natale.

Braccia al cielo

Nella foto, che ha fatto il giro del mondo, Heather Mosher alza le braccia al cielo, come in segno di vittoria. Al riguardo, il marito (ora vedovo) David Mosher ha commentato a Fox8, «Mi ricorda qualcuno che sta tagliando il traguardo di una maratona o qualcosa del genere. Nessuno pensava che sarebbe arrivata così lontano. Ha dimostrato che si sbagliavano tutti e questo è quello che mi dice quella foto». Ad aver catturato il momento di gioia pura e la sfida di fronte alla morte è stata Christina Kara, la damigella d'onore al matrimonio. «Sta per gridare dai tetti che ama Dave e può dire che è sua moglie», ha dichiarato Karas.

La sua storia

La storia d'amore tra David e Heather era iniziata due anni e mezzo prima, nel maggio 2015. I due si erano incontrati a una lezione di danza swing. Da quel momento pare fossero diventati inseparabili, come confermato da David. Il 23 dicembre del 2013 per Heather doveva essere una serata speciale: il suo ragazzo le avrebbe chiesto di sposarlo, con tanto di rito classico. «Un paio di cavalli da tiro, una carrozza, e ho sistemato tutto per quella notte. Siamo andati in giro in carrozza e io le ho fatto la proposta sotto un lampione», ha raccontato David.

La brutta notizia

Ma la felicità doveva durare poco. Difatti, cinque giorni dopo la proposta di matrimonio a Heather viene diagnosticato un cancro al seno triplo negativo, una delle forme più aggressive. Da quel momento inizia il calvario per la coppia. Visite continue, consulti da i più disparati medici, trattamenti settimanali al Dana Faber Cancer Center. Lei si sottopone alle cure diligentemente, ma a settembre 2017 arriva l'ennesima sentenza: il cancro si è diffuso. «Abbiamo scoperto che era arrivato al cervello – ha spiegato David – e un paio di mesi dopo, era tenuta in vita con un tubo per la respirazione artificiale».

Ha resistito contro le previsioni

Viste le sue condizioni, in molti hanno pensato che Heather non sarebbe arrivata a ottobre. Ma, proprio quando tutto sembrava ormai giunto alla fine, lo spirito combattivo di Heather, che aveva fatto innamorare Davide, venne fuori. Anche i medici erano stupiti della sua forza, e di come potesse essere ancora in vita. Heather ha tirato fuori una forza inaspettata perché doveva attendere il suo matrimonio, che si sarebbe dovuto celebrare il 30 dicembre. Ma i medici ritenevano che non ci sarebbe arrivata. Per questo hanno parlato con il futuro sposo, proponendogli di anticipare la data. Così, i due hanno deciso di celebrare le nozze il 22 dicembre, presso la Saint Francis Chapel.

Gli ultimi momenti

Heather ha tirato fuori le sue ultime forze per concludere la cerimonia. Ha pronunciato i voti con visibile finale sforzo. E poi ha alzato le braccia al cielo, fiera di avercela fatta. Poi, soltanto 18 ore dopo la cerimonia si è arresa al suo destino: è morta nello stesso giorno in cui suo marito le aveva chiesto di sposarla anni prima.