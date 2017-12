Cancro, gli spermatozoi eliminano le cellule cancerose lasciando intatte quelle sane

Una delle cure più comuni contro il cancro si chiama chemioterapia. E benché ne esistano di diversi tipi, più o meno tossici, è senz’altro la terapia più spaventosa che esista al mondo. Non è raro, infatti, vedere pazienti adulti che rifiutano le cure, quando sarebbero disposti a pagare oro per avere a disposizione farmaci con effetti collaterali decisamente meno devastanti. L’obiettivo chi si pongono gli scienziati da (ormai) davvero troppi anni da aver provocato una grande sfiducia nei pazienti, è quello di trovare una soluzione che danneggi solo le cellule cancerose lasciando intatte quelle sane. Ora, una nuova speranza in tal senso, potrebbe arrivare dagli spermatozoi.

La soluzione potrebbe essere nello sperma umano

Il team di ricerca del Leibniz Institute for Solid State and Materials Research (Germania) è riuscito a dimostrare come lo sperma può essere trasformato in un valido alleato contro alcuni tipi di cancro, utilizzandolo come veicolo di somministrazione per diversi tipi di farmaci.

I vantaggi

Secondo quanto riportato sul New Scientist lo sperma offre innumerevoli vantaggi. Il primo di questi è che la loro peculiarità è quella di muoversi in maniera del tutto naturale. Inoltre possono trasportare il farmaco in maniera che il corpo non lo diluisca per mezzo dei fluidi corporei e, allo stesso modo, non può essere attaccato dagli enzimi che potrebbero distruggerlo. Infine, non provocano risposte immunitarie anomale perché considerati elemento integrante del corpo umano.

Lo sperma immagazzina il farmaco

Gli scienziati hanno effettuato diversi test. Nel primo hanno messo in ammollo lo sperma in un tipico trattamento contro il cancro chiamato doxorubicina. In questo modo lo sperma ingloba il farmaco dentro di sé. Dopodiché gli spermatozoi sono stati trasformati in un tumore sperimentale, riuscendo, però, a eliminare quasi il 90percento delle cellule tumorali dopo solo 72 ore.

I cappelli per gli spermatozoi

Nel secondo test i ricercatori hanno attaccato una sorta di cappellino in ferro agli spermatozoi, in questi modo le cellule sono state guidate facilmente attraverso un magnete. I ricercatori li hanno quindi indirizzati nella sede di un tumore. Una volta arrivati a destinazione, il cappellino si apre, rilascia il farmaco che penetra nel tumore. Dai risultati ottenuti gli scienziati sono riusciti a dimostrare come questo metodo sia più efficace di tanti altri perché lo sperma è in grado di penetrare all’interno delle cellule fornendo la dose di farmaco in maniera mirata. In soli 3 giorni, gli spermatozoi sono riusciti a eliminare l’87% delle cellule del cancro alla cervice.

Una nuova prospettiva

Lo studio, recentemente pubblicato su ACS Nano, diviene una prospettiva importante per la cura del cancro. Soprattutto, potrebbe essere una delle poche soluzioni che utilizza elementi naturali al 100% che vengono teleguidati esclusivamente sulle cellule cancerose, lasciando intatte quelle sane.