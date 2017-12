Apple lancia il dispositivo che potrebbe salvarti la vita. Ecco dove puoi trovarlo

Oramai abbiamo solo un modo per prevenire le malattie o eventi improvvisi e fatali: affidarci alla tecnologia. Non sempre, tuttavia, una persona normale che non ha mai studiato medicina è in grado di interpretare i risultati ottenuti da apparecchiature innovative. Ma ora, grazie a una fantastica idea di Apple è possibile coniugare un prodotto da polso - del tutto simile a un orologio - con la capacità di monitorare costantemente la tua salute cardiovascolare. E se c’è qualcosa che non va ti aiuta ad avere un soccorso urgente. Ecco tutti i dettagli del Kardia Band.

Un dispositivo medico

A differenza degli altri dispositivi utilizzati normalmente dagli sportivi, il Kardia Band è considerato di tipo medico. È destinato a chiunque possieda uno smartwatch della Apple ed è una forma molto simile a un canturino. Il prodotto è stato realizzato da AliveCor ed è in grado di ottenere un elettrocardiogramma in soli 30 secondi nel caso in cui rivelasse qualche anomalia cardiaca durante il monitoraggio costante.

Previene eventi fatali

Kardia Band tenendo sempre sotto controllo l’attività cardiovascolare, è in grado di prevenire eventi fatali come infarti, ictus e danni causati dalla fibrillazione atriale. E, nel caso si verificassero, permette di ottenere un soccorso tempestivo che potrebbe salvarti la vita. Infatti grazie al dispositivo è possibile informare in tempo reale uno specialista o il proprio medico curante attraverso un servizio di notifiche automatiche impostate dall’utente. In più, l’utente può anche annotare memo vocali che il medico può ricevere immediatamente per comprendere l’andamento della sua situazione.

I costi

Attualmente in Italia non è ancora disponibile ma è possibile acquistarlo nel Regno Unito Grazie ad Amazon al prezzo di 199 sterline. Potrebbe però necessitare dell’abbonamento al servizio premium che costa 99 euro l’anno.