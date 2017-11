Per la prima volta in Italia, operato cervello mentre suona il clarinetto. Accade a Ferrara

FERRARA – Qualcuno forse ricorderà il maestro di musica operato al cervello, per un tumore, dal Rochester Medical Center, negli Stati Uniti, mentre suonava il sassofono. Ora, per la prima volta in Italia, durante un intervento chirurgico per tumore cerebrale, all'ospedale S. Anna di Ferrara si è ripetuto l'esperimento. Il paziente (in settembre, si è appreso oggi) è stato operato da sveglio mentre suonava il clarinetto, in condizione vigile e collaborativa. Il reparto coinvolto è la Neurochirurgia diretta da Michele Alessandro Cavallo, già punto di riferimento nazionale per interventi in awake surgery (da svegli). In caso di tumori cerebrali l'obiettivo neurochirurgico è duplice: asportare quanta più massa possibile e minimizzare i potenziali danni alle funzioni cerebrali provocati dalla chirurgia. Esistono strumenti per monitorare le funzioni motorie, ma non quelle sensitive, e l'intervento avrebbe potuto essere eseguito in awake surgery con monitoraggio intraoperatorio della funzione motoria grazie alla registrazione dei 'segnali elettrici' da parte dei neurofisiologi. Il fatto che il paziente sia un musicista professionista ha costituito la base per tentare di presidiare, con esiti positivi, anche il sensitivo.