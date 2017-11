Rischio istamina, richiamato un lotto di filetti di acciughe da Eurospin

ROMA – Attenzione ai filetti di acciughe in olio d'oliva a marchio Athena e venduti da Eurospin. Il Ministero della Salute ne ha disposto il ritiro dal commercio perché contengono istamina oltre il limite consentito, che potrebbe causare reazioni allergiche, anche gravi in soggetti predisposti. L'istamina è un composto azotato e mediatore chimico piuttosto diffuso nell'organismo, coinvolto in particolare nelle reazioni allergiche e immunitarie.

Il lotto ritirato

Marchio del prodotto venduto è: Athena

Denominazione di vendita: Filetti di Acciughe in Olio di Oliva – 80 g

Nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato: Eurospin Italia S.p.A

Lotto di produzione: SK343A

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: EU Approval Number MA AGR 1898

Nome del produttore: Importato da Sea Fish Spa - via Trento, 53 20021 Ospiate di Bollate (MI)

Sede dello stabilimento: Quartier Industriel Anza cote mer B.P. 6294 Anza-Agadir

Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 8/06/2018

Descrizione peso/volume unità di vendita: Peso netto 80 g - Peso sgocciolato 42 g

Motivo del richiamo: Rilevata presenza di istamina oltre il limite consentito

Avvertenze: Non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto di vendita.