Arriva 'Pianeta Seno' l'app per prevenire e combattere il tumore al seno

ROMA – Una App per combattere e prevenire il cancro al seno, questa la proposta (tra le molte) di IncontraDonna Onlus, che ha presentato il suo progetto ‘Pianeta Seno’, al Ministero della Salute. «È necessario offrire un servizio gratuito, affinché le donne possano liberamente affidarsi a centri pubblici di senologia e di screening – ha spiegato Adriana Bonifacino, Presidente di IncontraDonna nel corso della presentazione – Le associazioni di volontariato hanno aderito numerose a livello nazionale: questo dimostra la trasversalità dell’applicazione e la necessità di un riferimento di supporto». L’applicazione è stata sviluppata con il sostegno incondizionato di Roche, che ha messo a disposizione di tutte le donne uno strumento di facile consultazione.

Già disponibile e gratis

L’app Pianeta Seno è già disponibile gratuitamente per IOS e Android, rispettivamente su App Store e Google Play. Con questa applicazione è possibile consultare in modo facile e veloce Centri di screening, centri di trattamento tumore al seno e Associazioni di volontariato di tutta Italia. Le indicazioni fornite sono tutte attendibili, si legge in una nota di IncontraDonna , l'Applicazione mobile ha infatti il sostegno di FNOmCeo, ONS e ha il patrocinio del Ministero della Salute e di Agenas per la giornata di presentazione. «Credo fermamente che le onlus – sottolinea la prof.ssa Adriana Bonifacino – pur mantenendo la propria individualità progettuale, possano trovare fonti trasversali e comuni di lavoro in un tema di così grande interesse e incidenza come il tumore del seno. Questa App ne è la dimostrazione».

Uno strumento utile e pratico

L’applicazione Pianeta Seno è molto utile e pratica, e IncontraDonna Onlus si è impegnata nel rendere lo strumento facilmente fruibile e al tempo stesso affidabile. Vi è la possibilità di utilizzare la geolocalizzazione, regione per regione, dei centri di screening grazie a ONS. I dati relativi ai centri di trattamento del tumore del seno (anch'essi localizzati per città) sono invece stati raccolti da Agenas. Grazie all’app tutte le donne possono trovare una guida affidabile con cui potersi anche informare sugli stili di vita da adottare, su dove si possono trovare i centri di screening e di trattamento del tumore più vicini e le associazioni a cui rivolgersi in caso di necessità. E non solo in Italia ma anche in Europa, grazie al link delle Associazioni della rete EuropaDonna. Infine, una sezione dedicata permette di archiviare i propri documenti clinici, in modo da avere a portata di mano tutto ciò di cui si necessita per una visita medica.

L’evento

Durante la presentazione dell’app Pianeta Seno sono intervenuti diversi personaggi, tra cui anche Ranieri Guerra, Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute e Roberta Chersevani, Presidente Nazionale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. A fare da testimonial e madrina l’attrice Giusy Buscemi, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: «Felice di aver dato la mia piccola partecipazione per la promozione della nuova App Pianeta Seno ideata dalla mitica dott.ssa Adriana Bonifacino. Potete scaricarla tutti gratuitamente. Occasioni come questa ci ricordano quanto sia importante la cultura della prevenzione!».