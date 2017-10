Ansia e depressione legate a mal di testa ed emicrania

TAIWAN – C’è un filo comune che pare legare ansia, depressione ed emicrania (o mal di testa). Questo quanto scoperto dai ricercatori del Dipartimento di Neurologia, Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center di Taiwan. In uno studio che ha coinvolto 588 pazienti che hanno frequentato una clinica ambulatoriale per l’emicrania, si è osservato come i partecipanti con sintomi di ansia e depressione avessero anche sofferto maggiormente di emicranie. I ricercatori hanno anche scoperto che anche una scarsa qualità del sonno era predittiva indipendente di più gravi sintomi di depressione e ansia.

Come si influenzano l’un l’altro

Nello studio pubblicato su Headache, i ricercatori hanno potuto verificare che fattori quali l’ansia emotiva e la frequenza di episodi di mal di testa possono influenzarsi l’un l’altro attraverso un meccanismo patofisiologico comune. Per esempio, si è osservato che le risposte emotive hanno il potenziale per alterare la percezione e la modulazione del dolore attraverso certi percorsi di segnalazione. «Questi risultati – spiega il dottor dottor Fu-Chi Yang, corrispondente per lo studio – suggeriscono che potenzialmente cure mediche adeguate per ridurre la frequenza della cefalea possono ridurre il rischio di depressione e ansia nei pazienti con emicrania». Se dunque vi è un legame tra le diverse condizioni, è probabile che intervenire sull’emicrania possa avere un effetto positivo su depressione e ansia, specie se patologiche. D’altronde si sa che il mal di testa può avere ripercussioni molto negative sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono.