Le tinture per capelli aumentano il rischio di cancro al seno

LONDRA – Quasi tutte le donne, da una certa età in poi (ma nono solo) usano tingersi i capelli. In particolare per nascondere quelli grigi o bianchi, ma anche per moda o voglia di cambiare. Solo che questa normale e diffusa pratica pare abbia un lato negativo: aumenta il rischio di sviluppare un cancro del seno. L’avvertimento giunge dall’oncologo e chirurgo prof. Kefah Mokbel dell’ospedale Princess Grace di Londra, il quale ha condotto uno studio revisionale per valutare se esiste un legame tra i coloranti per capelli e il carcinoma mammario.

La scoperta del legame

Dall’analisi condotta dai ricercatori si è arrivati a concludere che esiste un legame tra tinture per capelli e tumori del seno. I dati acquisiti mostrano che vi era un aumento del 14% delle diagnosi di cancro al seno nelle donne che usavano i coloranti per capelli. «Anche se sono necessari ulteriori lavori per confermare i nostri risultati, questi suggeriscono che l’esposizione ai coloranti per capelli può contribuire al rischio di cancro al seno», scrivono i ricercatori. Il dottor Mokbel ritiene che le donne, se proprio devono, dovrebbero tingere i propri capelli non più di cinque volte all’anno. Mentre, invece, in media lo si fa ogni mese. E possibilmente utilizzare coloranti naturali e non chimici.

Lo diceva anche un altro studio

In un altro studio, condotto dai ricercatori finlandesi, si è mostrato come le donne che usano tinture per capelli avessero maggiori probabilità di sviluppare il cancro al seno. Tuttavia, per la natura dello studio, non era chiaro se i coloranti per capelli rappresentassero la causa diretta della malattia. «Potrebbe per esempio essere che le donne che utilizzano tinture per capelli adoperano anche altri cosmetici, più delle donne che hanno dichiarato di non usare mai coloranti per capelli», ha dichiarato Sanna Heikkinen del Registro finlandese del cancro. In pratica, anche se non è stata dimostrata una relazione di causa/effetto lo studio suggerisce che tra le donne che usano regolarmente tingersi i capelli, i tassi di cancro al seno sono più elevati.