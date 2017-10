Muore durante il viaggio di nozze: sposa stroncata da una polmonite

Uno dei momenti più belli della propria vita trasformati in un vero e proprio incubo. È accaduto a Kelly Clarke, una giovanissima infermiera di soli 24 anni deceduta improvvisamente per cause sconosciute. Solo l’autopsia è stata in grado di rivelare la vera ragione della morte. I dettagli della vicenda.

Viaggio verso l’oceano Pacifico

La coppia di giovani australiani si era sposata pochi giorni prima e aveva deciso di trascorrere uno dei momenti più belli della propria vita alle splendide isole Fiji. Proprio mentre si trovava in questo luogo paradisiaco, la povera Kelly Clarke avverte uno strano malessere che si stava facendo sempre più intenso. Per questo motivo sceglie di recarsi al pronto soccorso.

I sintomi

In realtà tutto inizia con un banale mal di stomaco, quando inaspettatamente insorge anche la febbre che con il passare delle ore diviene altissima. Tuttavia, dal momento in cui i dolori si sono fatti intensi al momento del ricovero passano poi solo venti minuti. Nonostante ciò la povera donna è morta poco dopo essere stata trasportata in ospedale.

Shock settico

Il povero marito, vedovo a pochi giorni dal matrimonio, racconta che Kelly «respirava a malapena, era in shock settico, io la stringevo, lei aveva paura di morire. È accaduto tutto in poco tempo, poi lei è morta». Inizialmente si pensava che la donna fosse stata colpita dal tifo ma a seguito delle indagini si è potuto constatare che la causa era decisamente diversa.

L’autopsia

La morta improvvisa della donna ha richiesto un’autopsia immediata che ha constatato la vera causa di decesso: si trattava di polmonite. La patologia ha provocato ben cinque arresti cardiaci in meno di un’ora. Secondo le analisi effettuate sul corpo di Kelly – ex infermiera dell’ospedale pediatrico di Westmead – la donna aveva in realtà contratto un’infezione fungina che colpisce tutti e due i polmoni. Tuttavia, secondo il marito ci sono alcuni aspetti ancora da chiarire. «Quando saremo più forti riveleremo le cause complete della morte, ma la polmonite bilaterale grave è sicuramente quella principale».

Una probabile concausa

D’altro canto è importante sottolineare che alla donna era stato diagnosticato il Lupus all’inizio dell’anno e per tale motivo stava assumendo dei farmaci steroidei che, oltre a danneggiare il sistema immunitario, aumentano il rischio di contrarre infezioni. «Il lupus può indebolire direttamente i polmoni, aumentando il rischio di polmoniti e infezioni», ha dichiarato al Daily Telegraph l'esperto di malattie infettive all'Università di Sydney Robert Booy. «Il Lupus è una malattia cronica che viene trattata con steroidi, è davvero triste che sia morta così giovane e proprio durante la sua luna di miele».

Il marito completamente scioccato dagli eventi

Il marito Clarke, come è logico pensare, è rimasto completamente scioccato dall’accaduto. E chi non lo sarebbe al posto suo? «Non so cosa dire, sono completamente devastato, per me è stato uno shock completo», ha dichiarato al Daily Telegraph. «Kelly era una meravigliosa anima gentile, l'ultima cosa che ti aspetti durante la tua luna di miele è quella di perdere tua moglie, lei aveva tutta una vita davanti a sé».

In attesa che il suo corpo ritorni in Australia

Non appena saputo l’accaduto, i genitori di Kelly Graham e Karen Shaw, hanno noleggiato un Jet privato per arrivare alle isole Figi. Il loro unico desiderio, in questo momento, è quello di poter avere il corpo della povera figlia in Australia. Ma le autorità competenti dicono che ci vorranno ancora giorni per l’approvazione. «Stiamo semplicemente seduti qui al villaggio in attesa di ottenere l'approvazione per avere il suo corpo a casa».

Una grave perdita per tutti

«Kelly era un'infermiera che amava lavorare con i bambini e sarà una grande perdita per tutti i colleghi e i pazienti», ha detto dichiarato la sorella. «Nel suo breve periodo in cui ha lavorato all'ospedale, ha avuto un grande impatto e rapidamente è diventata una persona molto amata dell’intero tram medico. È ricordata per la sua personalità calda ed empatica e per il tempo che dedicava ai suoi piccoli pazienti. L'ospedale pediatrico di Westmead estende le più profonde condoglianze e alla famiglia di Kelly, agli amici e ai colleghi, in particolare al marito».