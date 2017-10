Falsi dentisti operavano a Milano e Palermo. I Nas sequestrano gli ambulatori

MILANO – Una vasta operazione dei Carabinieri Nas di Milano e Palermo, nell’ambito del monitoraggio dell’abusivismo nelle professioni sanitarie, ha portato al sequestro e alla chiusura di diversi ambulatori dentistici in cui operavano dei falsi dentisti. I soggetti sono poi stati denunciati per esercizio abusivo della professione. Sono già molti gli studi dentistici abusivi chiusi dai Nas, e non è infrequente in un settore, come quello delle cure odontoiatriche, che attira molti truffatori per via della la possibilità di guadagnare molto denaro.

Il blitz dei Nas a Palermo

In un comunicato del Ministero della Salute, si legge che «i Carabinieri del NAS di Palermo hanno scoperto nel capoluogo siciliano uno studio dentistico illegale poiché privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, gestito da un odontotecnico che praticava interventi ortodontici su ignari pazienti, senza aver mai conseguito la laurea in odontoiatria o medicina e chirurgia necessaria per l’esercizio della professione. Nel corso dell’ispezione, i militari interrogavano alcuni pazienti presenti nell’ambulatorio i quali confermavano di essere stati visitati e sottoposti alle cure del titolare dello studio, confidando nella sua professionalità e ignorando che non possedesse l’abilitazione all’esercizio dell’arte medica».

Dopo l’accertamento di quanto stava avvenendo all’interno della struttura, i militari hanno proceduto al controllo dell’ambulatorio, arrivando al sequestro anche di «poltrona, attrezzature e strumentazioni presenti, nonché 40 confezioni di anestetici», il tutto per un valore di circa 200 mila euro. Il falso dentista è poi stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione odontoiatrica.

Il blitz dei Nas a Milano

Anche i Carabinieri del Nas di Milano hanno agito contro l’abusivismo professionale. Nello specifico, spiega la nota del Ministero, «hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un direttore sanitario, legale rappresentante di uno studio medico della provincia meneghina, di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione insieme a un odontotecnico, per aver consentito a questi di svolgere mansioni di stretta competenza odontoiatrica in assenza dei titoli professionali abilitanti. I militari, inoltre, dopo aver riscontrato gravi carenze igienico sanitarie nella conduzione dell’ambulatorio e aver comminato sanzioni amministrative per un valore di 6 mila euro, richiedevano l’intervento di personale della locale Agenzia di Tutela della Salute che disponeva l’immediata sospensione dell’attività ed impartiva le prescrizioni per l’adeguamento a norma».

Contrastare i millantatori

A tutela dei cittadini e della loro salute, «l’azione dei Carabinieri del NAS – prosegue la nota – rientra nel costante monitoraggio e contrasto all’insidioso fenomeno delle professioni sanitarie abusive, esercitate da spregiudicati millantatori in settori ove si richiedono al personale operante elevate competenze tecnico-scientifiche. Considerati i gravi rischi che possono derivare alla salute da trattamenti sanitari svolti da chi non possiede titoli e competenze per farlo, i NAS consigliano sempre di verificare il possesso del titolo accademico da parte del professionista che effettua i trattamenti sanitari, rivolgendosi anche presso l’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di riferimento e, qualora si abbia notizia certa che qualcuno svolga abusivamente l’attività di dentista, di segnalarlo alle Forze di Polizia».