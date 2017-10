Divorata dai batteri mangiacarne. Muore l’ultima vittima dell’uragano Harvey

STATI UNITI – E’ morta in modo agghiacciante, dopo 11 giorni di agonia l’ex maestra elementare di 77 anni Nancy Reed. È stata letteralmente divorata dai batteri mangiacarne. L’infezione era stata contratta dopo la devastazione provocata in Florida e Texas dagli uragani Irma e Harvey, che avevano lasciato questi terribili batteri nell’acqua, che era rimasta infestata. Con la morte di Nancy, le vittime nella Contea di Harris salgono a 36.

La terribile malattia

La malattia terribile che ha colpito Nancy Reed è la fascite necrotizzante, una infezione che viene trasmessa dall’acqua contaminata, specie se quest’ultima viene in contatto con ferite aperte o anche soltanto con qualche piccola escoriazione della pelle. Secondo quanto riportato dai media locali l’ex maestra settantenne sarebbe morta tra sofferenze atroci. Anche un uomo di Treviso è morto ad agosto per la fascite necrotizzante dopo essere anche lui stato infettato dai batteri mangiacarne.

Come Nancy è stata infettata

Secondo la ricostruzione dei fatti Nancy Reed sarebbe caduta nell’acqua contaminata quando era a casa sua a Houston. La casa infatti era invasa dalle acque a seguito dell’azione distruttiva dell’uragano Harvey. La caduta è stata per lei fatale, in quanto è proprio in questa occasione che è stata infettata dai batteri mangiacarne, e ha contratto la fascite necrotizzante. I batteri sarebbero penetrati nel suo corpo attraverso le ferite provocate dalla caduta, in cui si è anche rotta un braccio. Secondo la biologa marina dell’Università del Nord Carolina, prof.ssa Rachel Noble, il batterio responsabile di queste terribili infezioni è il Vibrio vulnificus, agente patogeno che vive nelle acque marine che, sebbene rappresenti un rischio raro d’infezione, è potenzialmente mortale per chi presenta una ferita aperta.

Il pericolo anche dagli insetti

Non è soltanto il piccolo organismo marino a tramettere l’infezione, ma anche gli insetti. E questo non dovrebbe stupire, visti i danni che stanno causando in questi tempi le zanzare con la trasmissione di infezioni come la malaria, il Chikungunya, il West Nile e così via. Infatti, nella stessa Contea, riportano ancora i media locali, anche un ex vigile del fuoco e paramedico era stato infettato attraverso la puntura di un insetto sul braccio mentre era intento soccorrere i vicini di casa anch’essi vittime della alluvione. Per fortuna, il paramedico ha riconosciuto in tempo i sintomi e si è rivolto ai medici per le cure, così si è potuto salvare. Nella Contea di Galveston, tuttavia, altre persone sono morte, di cui una per setticemia sempre causata dai batteri presenti nell’acqua. A dover stare più attente sono le persone immunodepresse, quelle che presentano ferite della pelle o escoriazioni. Nel caso si sospetti di essere venuti in contatto con acque o altro che sia contaminato è bene disinfettare immediatamente le ferite, comprese le piccole escoriazioni e spelature. Poi, per sicurezza, rivolgersi sempre al proprio medico.