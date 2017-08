Treviso, ucciso dal batterio killer nel giro di due giorni. Cos’è la fascite necrotizzante

PONTE DI PIAVE – E’ morto nel giro di due giorni per un’infezione causata da un batterio killer. Accade a Oderzo, in provincia di Treviso. Angelo Corazza, di 74 anni e geometra in pensione, residente a Levada di Ponte di Piave era stato ricoverato presso l’ospedale di Oderzo perché malato da un paio di anni. Mentre era ricoverato ha accusato un lieve rialzo termico, che tuttavia dopo un po’ è degenerato, causando il peggioramento improvviso delle sue condizioni, riportano i media locali. All’inizio si pensava che la febbre fosse dovuta a una semplice infreddatura, ma il sintomo purtroppo mascherava una condizione sottostante molto più grave. Secondo le prime informazioni Angelo Corazza sarebbe stato infettato da un batterio killer della famiglia degli streptococchi. L’ex geometra, appassionato di storia locale, lascia una moglie e una figlia (Katia) architetto che ora gestisce lo studio del padre.

La fascite necrotizzante

L’agente patogeno che ha infettato Angelo Corazza le avrebbe causato una gravissima infezione chiamata ‘fascite necrotizzante’. Questa è considerata una patologia rara che colpisce i tessuti molli. L’infezione attacca i fasci muscolari, il tessuto sottocutaneo e il derma. In particolare i più colpiti sono gli arti inferiori, la parete degli addominali e il perineo. È una condizione particolarmente grave che se non riconosciuta e trattata in tempo può portare alla morte, proprio come è accaduto al paziente del Veneto.

La fascite necrotizzante è suddivisa in 4 diverse tipologie: quella di Tipo I è provocata da batteri appartenenti alla famiglia degli streptococchi di tipo A, C, e G. In genere attecchisce nelle persone con una compromissione immunitaria e debilitate da malattie croniche. Questa pare sia stata il tipo di infezione che ha ucciso Angelo Corazza.

C’è poi il Tipo II, che è invece un’infezione causata anche dagli stafilococchi o da anaerobi appartenenti al genere Clostridium. Il Tipo III, poi, è mediata da microorganismi marini che trasportano batteri particolarmente virulenti e che nell’arco di 48 ore dalla comparsa dei primi sintomi portano spesso alla morte. Infine, il Tipo IV è un’infezione che si determina più raramente e che è provocata da agenti patogeni fungini.

I soggetti a rischio

A essere a rischio fascite necrotizzante, oltre alle persone debilitate da una malattia cronica, ci sono anche i tossicodipendenti, gli alcolisti, i diabetici e gli affetti da patologie vascolari. Tuttavia anche i soggetti sani possono essere infettati e colpiti dalla fascite necrotizzante. Per questo motivo è bene tenere d’occhio i sintomi.

I sintomi della fascite necrotizzante

Quando un batterio provoca la fascite necrotizzante, i sintomi si manifestano rapidamente e nel giro di pochi giorni. Spesso questi sono scambiati per altri problemi, dato che durante le prime ore si accusa un dolore circoscritto, un possibile eritema e gonfiore che appare molto morbido. Nella prima fase dell’infezione gli antibiotici non hanno un effetto risolutivo o efficace: per questo è necessario continuare la cura. Dopo di che, si ingrossano i vasi linfatici si ingrossano e compare la febbre – anche lieve. In seguito compaiono disidratazione, tachicardia, vomito e diarrea.