Cancro, una donna sostiene di stringere patti con il diavolo per guarire le persone

NEW ORLEANS – Ora per guarire il cancro non c’è più bisogno di affidarsi alle cure mediche o a i nuovi strumenti terapeutici efficaci come l’immunoterapia, ma basta rivolgersi a maghi e streghe. Non stiamo parlando di un film di serie B o di un qualche fumetto horror, ma di quanto sta realmente accadendo negli Stati Uniti, dove una donna di 46 anni New Orleans che si fa chiamare la ‘Strega Nera’ (il vero nome sarebbe però Savannah) che dice di poter guarire – come avrebbe già fatto – dal cancro con l’uso della magia e stringendo patti con il diavolo, ovvero Satana ‘in persona’ e i suoi demoni.

Le guarigioni

Secondo quanto affermato dalla strega nera, avrebbe già guarito migliaia di persone malate di cancro, proprio grazie alla magia nera e ai patti con il diavolo. Uno di questi sarebbe un funzionario di polizia di 23 anni abitante a Los Angeles che era affetto dalla leucemia al quarto stadio. La strega nera, che è madre di tre figli, avrebbe intrapreso la carriera dopo aver stretto un patto con Lucifero dopo che aveva invocato sua madre chiedendole aiuto. Lei oggi segue quella che chiama ‘L’ideologia occulta della mano sinistra’, l’occultismo demoniaco o satanico che si contrappone all’ideologia della mano destra. Con questo suo ‘metodo’ avrebbe anche guarito sua nonna di 92 anni a cui erano stati dati due mesi di vita per un’insufficienza renale.

Ha comunque successo

Come si potrà comprendere, le pratiche della strega nera non sono supportate da prove mediche o scientifiche. Ciononostante, il suo sito web ha attirato oltre 5 milioni di visitatori soltanto nell’ultimo anno. Segno che le persone malate di cancro, a volte sono disposte a tutto (ma proprio tutto) pur di guarire. Parlando del ragazzo di 23 anni di Los Angeles, la strega nera, ha detto che è stata proprio la madre del poliziotto a rivolgersi a lei affinché potesse fare qualcosa per guarire il figlio. E così lei ha fatto. Utilizzando anche delle bamboline voodoo la strega nera compie i suoi incantesimi e i patti con le forze oscure. «Chiami le tue connessioni spirituali e chiedi loro di occuparsi della persona. Puoi mettere diverse pietre intorno alla bambola per creare un vortice di protezione», dichiara al The Sun la strega nera. Insieme a questo, pare che la donna utilizzi la magia della preghiera di gruppo, che dice essere «estremamente potente». Ora, racconta ancora Savannah, è «legata psichicamente a questo giovane» che ha guarito, il quale, come lei, «ha riempito la sua aura con l’energia di guarigione». Poi si è connessa alla sua ‘guida demoniaca Astaroth’.

Una remissione sorprendente

La madre dell’agente di polizia avrebbe postato un articolo sul sito web di Savannah Blackwitchcoven per raccontare come la leucemia di suo figlio fosse in remissione dopo l’intervento della strega nera, e come i suoi medici fossero rimasti stupiti da tutto ciò. La donna, che è rimasta anonima, ma che Savannah dice essere un’infermiera, ha scritto: «Ho saputo nel mio cuore che mio figlio è stato guarito immediatamente la notte che è stato fatto il patto con Lord Lucifer ed è stato accettato dalla sua grandezza». Poi scrive che ha dovuto lottare a lungo contro i medici che volevano far fare al figlio la chemioterapia, invece che un patto con il diavolo.

Non sono io ma…

La strega nera pare ci tenga a ribadire che non è lei a operare in questo modo, ma le potenti forze occulte, e che il racconto della donna sia vero al 100%. Sempre nel caso del ragazzo, lei avrebbe soltanto messo in moto le forze del mondo spirituale, e queste hanno risposto alla chiamata decidendo cosa fare dell’anima del giovane. E così l’avrebbero guarito.