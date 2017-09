Sei di malumore? Colpa dei tuoi amici

Una ricerca che piacerà a molte persone che amano scaricarsi coscienza e responsabilità. Secondo un nuovo studio inglese, infatti, il malumore – così come il buonumore – dipendono quasi esclusivamente dalle persone che si hanno accanto. Primi fra tutti gli amici. Ecco la teoria degli scienziati dell’Università di Warwick.

Lo stato d’animo nostro dipende dai nostri amici

Se siete di malumore, pessimisti ed estremamente negativi è colpa dei vostri amici. Quindi se siete nervosi e intrattabili avvisate tutte le persone che vi stanno intorno: non è colpa vostra. A suggerire questa stramba tesi è una ricerca condotta dall’Università di Warwick, pubblicata sulla rivista Royal Society Open.

Contagio sociale

i ricercatori lo definiscono un vero e proprio contagio sociale: se i vostri amici sono di malumore lo diverrete senz’altro anche voi, è solo una questione di tempo. Per arrivare a tali conclusioni gli scienziati hanno esaminato più di duemila ragazzi nell’abito di uno studio denominato National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health. In questo sono comprese molte informazioni sulle reti di amicizie e lo stato d’animo di alcuni studenti.

Umore e contagio sociale

«Lo studio suggerisce che l’umore può diffondersi da persona a persona attraverso un processo conosciuto come contagio sociale. Precedenti studi hanno evidenziato che sostegno sociale e amicizia sono di aiuto nei disturbi dell’umore negli adolescenti, mentre recenti esperimenti suggeriscono che lo stato emotivo di un individuo può essere influenzato dall’esposizione alle emozioni espresse dai suoi contatti sociali. Chiaramente, una sempre maggiore comprensione di come i cambiamenti nello stato d’animo degli adolescenti siano influenzati dall’umore dei loro amici è utile per intervenire e affrontare la depressione nei ragazzi», ha dichiarato Rob Eyre, coordinatore dello studio.

Peggio di un virus

In pratica, secondo i dati emersi dallo studio che ha adottato un modello matematico, l’umore si diffonde tra gli amici in maniera virale. Quindi la rete d’amicizia sembra essere vittima di malumore, positività o negatività a seconda dai casi. Ma una buona notizia c’è: nonostante il malumore sia facilmente contagioso, non può arrivare a innescare un vero e proprio stato di depressione nelle persone coinvolte. Quello che non spiegano i ricercatori è come fa il primo ad essere di malumore. Gli è accaduto qualcosa o, a sua volta, è stato contagiato da un’altra cerchia di amici? E, soprattutto, come si fa a uscire dal circolo vizioso delle emozioni negative se tutta la compagnia è stata contagiata? Evidentemente a questo gli scienziati non hanno ancora saputo fornire una risposta sensata.