Nell'acqua potabile l'80% di microplastica pericolosa

Uno studio che ha sconcertato mezzo mondo: l’acqua che scorga dai rubinetti è contaminata da fibre di plastica. E non si tratta affatto di un problema limitato a qualche zona, pare che il fenomeno interessi tutti il globo. Ecco gli sconcertanti dati ottenuta da una nuova ricerca statunitense.

Tutta l’acqua è contaminata

L’acqua dell’intero pianeta è contaminata da plastica. Le fibre, stando alle dichiarazioni degli scienziati, si troverebbero «nell’acqua corrente di tutto il mondo». Per essere più precisi, l’83% dei campioni analizzati è risultato positivo al test. La rivelazione è stata fatta da poco dall’organizzazione no profit di Washington Orb Media.

Persino nella Trump Power

Secondo i dati ottenuti, le fibre di plastica ci sarebbero persino nella Trump Tower, il famoso grattacielo di New York che conta bene 58 piani ed è alto oltre 200 metri. È considerato l’emblema dell’impero di Trump.

La notizia del Guardian

La notizia pare essere stata inviata in esclusiva al Guardian direttamente da Orb Media, un’organizzazione statunitense non profit. Secondo i dati ottenuti dai lori scienziati, l’83% dei campioni analizzati sono risultati contaminati da microscopiche fibre di plastica. Gli studi sono stati condotti insieme all’Università Statale di New York e l'Università del Minnesota.

Piccole e grandi città

Gli scienziati hanno voluto testare diverse città, sia grandi che piccole, di tutti i continenti. E la pole position in fatto di inquinamento dell’acqua spetta proprio agli Stati Uniti d’America. Il livello di contaminazione sfiora il 94%. E tali cifre includono il quartier generale della Environmental e la già citata Trump Tower.

Livelli più bassi in Europa

Subito dopo gli Stati Uniti seguono, a ruota, il Libano e l’India. Ma, per fortuna, ci sono buone notizie per l’Europa. Pare che alcuni stati come la Germania, la Francia e il Regno Unito registrino livelli leggermente inferiori. Ma non poi così tanto: per bassi livelli si intende una media del 72%.

Quanta fibra nell’acqua?

Mediamente gli studiosi sono riusciti a rilevare – in mezzo litro di acqua del rubinetto – tra il 4,8% e l’1,9% di fibre di plastica. I valori più alti sono stati trovati nelle acque degli Stati Uniti e quelli più bassi in Europa. Ma non è finita qui: perché dalla plastica, a quanto pare, non si sfugge. Le micro particelle si trovano negli oceani, nelle acqua dolci, nel suolo e persino nell’aria che respiriamo. «Sta impattando la fauna in modo preoccupante, come possiamo pensare che non stia impattando anche noi?», si domanda Sherri Mason, esperta dell'università di New York che ha supervisionato l'analisi di Orb.

Insomma, la plastica sembra essere stata una bella invenzione ma, a quanto pare, non riusciamo più a liberarcene. Come sempre l’essere umano dovrà fare i conti con l’utilizzo irresponsabile delle cose da lui stesso creato. L’umanità si potrà definire realmente evoluta solo quando imparerà a ideare oggetti e materiali che non distruggeranno l’ambiente in cui vive.