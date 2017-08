L’abbronzatura? Non la vuole più nessuno. La nuova moda è la pelle lattea

La pratica della tintarella è destinata – ancora una volta – a cambiare. Sono stati molte le mode, negli anni, in fatto di abbronzatura. E se fino a qualche tempo fa la parola d’ordine era un bel colorito dorato anche nei mesi invernali. Oggi guai a chi si fa vedere in giro con la pelle scura, rischia di essere totalmente fuori moda. Il trend del momento è, infatti, la pelle chiara. Anzi lattea.

La pelle chiara è imbolo di nobiltà

Fin dalle epoche più antiche la pelle chiara indicava un certo grado di nobilita. Non a caso le alte classi sociali la guardavano con disprezzo facendo di tutto per conservare la pelle chiarissima. Un esempio ci viene fornito anche dalle testimonianze dell’antica Roma: le donne nobili dovevano sempre andare in giro con un ombrello. E il loro scopo non era proteggere la pelle dal sole mantenerla di quello splendido colore latteo. Questa tendenza durò fino al diciannovesimo secolo, quando l’abbronzatura non era più prerogativa esclusiva di contadini e persone meno abbienti.

- Ricorda…

Un tempo la pelle dorata era una prerogativa delle persone che apparteneva a ceti sociali poveri. Non era infatti ammissibile che un individuo di alto rango sociale si facesse vedere in giro con la tintarella.

L’incarnato di un Elfo

Sembra che la moda della pelle chiara sia tornata ai giorni nostri con la differenza che anche le persone di basso rango sociale hanno il desiderio di sfoggiare una pelle da mozzarella. Ma ottenere una pelle chiarissima non è sempre facile se negli anni passati abbiamo già fatto diversi bagni di sole. Inoltre sono pochissime le persone – specie in Italia – che hanno questo genere di colorito. Come fare dunque?

Sbiancare la pelle è una buona idea?

Chiudersi in casa avrebbe poco senso. Il sole – lo sappiamo – è indispensabile per la nostra salute. D’altro canto riuscire a ottenere una pelle bianchissima non è semplice neppure per chi sta chiuso in casa tutto il giorno. Questo è uno dei motivi per cui sempre più persone cercano metodi più o meno consoni per sbiancare la pelle del viso. Con risultati, a volte, davvero disastrosi.

I rimedi per una pelle bianchissima

Per ottenere un incarnato da principessa, il web dispensa una grande varietà di consigli. Tra i più cliccati ci sono quelli naturali al 100% come il succo di cipolla che, tra le altre cose, potrebbe anche provocare molto bruciore a causa della presenza di zolfo. Sempre nella dispensa della cucina troviamo l’aceto che promette anche di mantenere una pelle più liscia e luminosa. E che dire del classico limone? I suoi acidi naturali aiutano anche a ridurre le macchi di ipopigmentazione. Altrimenti si può optare per il latte, che forse riesci a trasmetterci un po’ del suo colorito. Mentre con lo yogurt possiamo preparare un peeling naturale che ci aiuti a eliminare gli strati più vecchi di una precedente abbronzatura. Infine, l’aspirina, decisamente meno naturale ma efficace.