Studentessa 25enne ritrovata nei boschi: è sopravvissuta grazie a bacche e funghi

Non è la prima volta che accade: una persona scompare improvvisamene senza alcun motivo apparente. E quando la famiglia ormai la dà per dispersa, avviene il miracolo. È successo a una studentessa americana di 25 anni. Ecco l’incredibile storia di Lisa Theris.

Salva ma in condizioni pessime

Lei si chiama Lisa Theires e fino a un mese fa era una splendida ragazza dagli occhi azzurri e capelli neri. Conduceva una vita normale in Alabama, come tante 25enni sue coetanee, studentesse in radiologia. Oggi ha il corpo pieno di graffi, ricoperto da morsi di insetti e il viso visibilmente emaciato. Vivere nei boschi le ha fatto perdere ben 22 chili di peso.

Il ritrovamento

Pare che la ragazza sia stata avvistata da una donna sul ciglio di un’autostrada. Un fatto decisamente insolito che ha indotto la signora a chiamare lo sceriffo. «Una donna ha visto qualcosa muoversi tra i cespugli mentre guidava. Si è fermata, e ci ha chiamati per avvisarci che aveva ritrovato la ragazza scomparsa, viva», racconta Midland Raymond Rodgers.

Come è finita lì?

Secondo le ultime ricostruzioni, la ragazza si trovava in compagnia di due uomini di 31 e 36 anni, rispettivamente Manley Davis e Randall Oswald. La studentessa ha raccontato allo sceriffo che si trattava di due malintenzionati che volevano fare una rapina. Non appena ha scoperto i loro piani lei ha optato per la fuga. Ed è così che inizia la sua vita nel bosco, durata più di un mese.

La rapina

In realtà sembra che i due uomini siano riusciti nel loro intento ed abbiano fatto realmente la rapina di cui parlavano. Ma al ritrovamento della ragazza, Oswald e David erano già stati arrestati. Le forze armate li hanno trovati con 40mila dollari di refurtiva.

La vita nel bosco

Per nascondersi dai due malintenzionati, Lisa racconta di essersi recata nel bosco di Midland e da qui ha vagato per i diversi sentieri per quasi un mese. È riuscita comunque ad avere un minimo di sostentamento alimentare grazie a bacche, frutti selvatici e funghi che era riuscita a trovare nel bosco. Aveva anche trovato diversi corsi d’acqua per poter bere. Purtroppo sono ancora molte le situazioni da chiarire per capire cosa abbia fatto la ragazza dal 23 luglio fino ad oggi. Ma per ora la priorità sono le cure e l’alimentazione. «Volevamo assicurarci che fosse curata e assistita, nei prossimi giorni le faremo domande più precise».