Coppia fa sesso in mare davanti a centinaia di persone: ecco la reazione della gente

Lo sappiamo tutti: le vacanze sono uno dei momenti migliori per ravvivare il rapporto di coppia e, perché no, riaccendere la passione. Ma c’è anche chi, questa passione, la riaccende all’improvviso, magari davanti a centinaia di persone. È il caso di una giovane coppia, in Brasile, colpita dal desiderio più folle mentre era in acqua. Ecco cosa è accaduto, pochi giorni fa, davanti a centinaia di persone.

Un bagno tranquillo?

Un uomo e una donna vanno in acqua, come tante altre coppie, per fare un rinfrescante e rilassante bagno in mare. Ad un certo punto, però, qualcosa di strano scatta fra i due. Sarà il caldo, il relax, la vacanza o chissà cos’altro. Fatto sta che sembrano essere stati colpiti come un fulmine a ciel sereno dal dio dell’Eros. Ed è così che cominciano a baciarsi, toccarsi e…fare sesso.

C’era qualcuno in acqua?

Si sa che quando si è presi dalla vera passione difficilmente si bada a chi o cosa è intorno a noi. Ed è così che la focosità del momento, non gli permette più di interessarsi alle centinaia di persone che erano in mare è che avrebbero potuto vederli.

La reazione della gente

Se vi state aspettando gente indignata che chiama le forze dell’ordine vi sbagliate di grosso. Pare che fare l’amore sia un’attrazione per turisti e gente del posto. Tant’è vero che la maggior parte dei bagnanti comincia a girare video, ma anche foto e persino degli audio utilizzando tutti i dispositivi elettronici che avevano a portata di mano. Insomma tutta la gente del posto si è trasformata in paparazzo per l’occasione.

Un gesto inaspettato

Ma ciò che ha colpito di più non è tutto il materiale che la gente ha messo da parte - e che con molta probabilità finirà su qualche social network – il gesto ancor più inaspettato è stato l’udire un caloroso applauso. Tutto questo fa sorridere se si pensa che la coppia forse avrebbe voluto un po’ più di intimità, ma è chiaro che non ha scelto il posto migliore per averla.

Peggio la reazione sul web

Inutile dire che i paparazzi del momento si sono dati tanta pena per diffondere i video amatoriali, le foto e gli audio su tutto il web. Video che, è ovvio, hanno fatto il giro del mondo. Ma il fatto che sorprende è che gli utenti di internet hanno avuto una reazione totalmente differente. Pare siano rimasti indignati. Non solo perché i due bagnanti hanno fatto sesso in pubblico ma perché nessuno è intervenuto per dividerli. In mare, infatti, ci sono molti bambini. E se da un lato può essere vero, dall’altro va detto che ai bambini viene fatto vedere di tutto. Anche episodi di estrema violenza. Nessuno si indigna quando fin da piccoli usano la playstation con giochi dove si usa tutto il tempo una pistola. Ma genitori rimangono esterrefatti se vedono una scena che, infine, è solo dettata dall’amore. Forse bisognerebbe mettere sul piatto della bilancia quale delle due situazioni provoca più effetti negativi.

Il video

Il filmato è stato anche condiviso su LiveLeak. Qui si vede bene tutta la scena focosa e il momento in cui scelgono di separarsi perché si sentono un po’ troppo al centro dell’attenzione. Si spera che almeno i due fossero una coppia autorizzata e non amanti. Altrimenti questa storia non finirà di certo nel migliore dei modi.