Tinture per capelli: si rischia davvero il cancro al seno?

Dopo l’allarme lanciato da alcuni ricercatori finlandesi, ecco che torna nuovamente nelle donne il timore di contrarre il cancro al seno. Specie per quelle che utilizzano frequentemente tinture per capelli. In realtà, in merito a questa faccenda, nessuno è in grado di dare risposte definitive – o forse non si vogliono dare per tante ragioni. Quello che possiamo dirvi noi è che un’altra ricerca, condotta questa volta da ricercatori americani, punta nuovamente il dito contro tinte e affini, come per esempio, i liscianti per capelli e i balsami. Entrambi accusati di elevata cancerogenità. Il motivo di tanti dubbi risiede, in parte, dalla scarsità di studi scientifici – molti dei quali condotti solo su modello animale – e dall’altra dall’enorme varietà di prodotti utilizzati. In pratica: forse alcuni sono a rischio ma non si può certo fare di tutta l’erba un fascio.

Nuovi risultati

Abbiamo a disposizione i risultati di una recente ricerca pubblicata alcuni giorni fa su una rivista di settore: Carcinogenesis. Leggendo tra le varie righe si può notare lo stretto legame che esiste fra le tinture per capelli, i prodotti liscianti e il cancro al seno. Tuttavia, i ricercatori vogliano andarci con i piedi di piombo: «si tratta di dati parziali, per cui sono necessarie ulteriori indagini prima di dare una risposta definitiva».

Aumento di rischio del 51%

Secondo quanto dichiarato sul Corriere.it il rischio di carcinoma mammario in seguito all’utilizzo di prodotti chimici è una realtà. In particolare fa il punto della situazione Stefania Gori, direttore del Dipartimento di Oncologia al Cancer Care Center dell’ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar (Verona) e presidente eletto dell’Aiom, l’Associazione Italiana Oncologia Medica: «Lo studio ha esplorato l’eventuale associazione tra il diverso uso di prodotti per capelli (tinture, liscianti chimici e balsami contenenti colesterolo e placenta) e il rischio di cancro alla mammella. Gli autori sostengono che, tra le donne afroamericane, l’uso di tinture scure è associato a un aumento del 51 per cento del rischio di carcinoma mammario. Tra le donne bianche, invece, l’uso di liscianti è associato a un aumento del rischio del 74 per cento, e tale rischio risulta ulteriormente aumentato se si utilizza una combinazione di liscianti e tinture».

Perché c’è una relazione?

Gori cerca di spiegare al Corriere.it quale possa essere la relazione che esiste tra i prodotti chimici e l’insorgenza di cancro al seno. Le ipotesi sono tante ma, quelle più credibili, sembrano puntare il dito contro le ammine aromatiche che si trovano all’interno. Quando queste vengono assorbite, infatti, sembrano causare danni al DNA e relativo sviluppo di tumori.

Ormoni sotto accusa

D’altro canto, i prodotti sotto accusa, sembrano anche essere una sorta di sostanze ormono-simile che interferiscono con la regolazione ormonale. Tutti sappiamo, infatti, che un eccesso di estrogeni può causare il tanto temuto cancro al seno.

Non solo cancro al seno

Ma tinture & co, sembrano mettere a rischio la salute di una donna, non solo per quanto riguarda il cancro al seno. Sul sito dell’American Cancer Society si legge, infatti, che «ricercatori hanno studiato un possibile legame tra l’uso di tinture per capelli e il cancro per molti anni. Gli studi hanno esaminato più da vicino i rischi di tumori del sangue (leucemie e linfomi) e cancro della vescica. Mentre alcuni studi hanno suggerito possibili collegamenti, gli altri non sono riusciti a trovarli». Nessuna conferma, quindi, derivante dall’uso di questo genere di prodotto. È indubbio, tuttavia, che i prodotti chimici molto forti come le tinture per capelli dovrebbero essere utilizzati il meno possibile – e non solo perché si rischia il cancro al seno.