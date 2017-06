Le cipolle rosse aiutano a combattere il cancro

Seguire una sana alimentazione è forse uno dei metodi migliori per prevenire il cancro. Ma una recente ricerca sembra mettere in evidenza un aspetto ancora più importante: alcuni cibi – come le cipolle rosse – aiutano a contrastare varie formazioni tumorali quando sono già in atto. Ecco l’interessante scoperta di alcuni scienziati canadesi.

Cipolle? Sì ma solo quelle rosse

Le cipolle di colore rosso, a differenza di quelle bianche o dorate, contengono elevate quantità di flavonoidi. Tali composti sono conosciuti da tempo come anticancerogeni per via della loro capacità di ridurre il rischio di mutazione genetica. Da una recente indagine è emerso che tale varietà possa aiutare anche a combattere il cancro del colon retto e del seno.

Le cipolle uccidono le cellule tumorali

«Abbiamo scoperto che le cipolle sono eccellenti per uccidere le cellule tumorali – spiega Abdulmonem Murayyan, studente di dottorato presso l’Università di Guelph in Ontario, Canada – Esse attivano percorsi che incoraggiano le cellule tumorali a subire la morte cellulare. Inoltre promuovono un ambiente sfavorevole per le cellule tumorali e interrompono la comunicazione tra le cellule tumorali, inibendone la crescita».

Merito della quercetina?

Secondo i risultati pubblicarti su Food Research International, il merito sarebbe di una delle sostanze contenute in abbondanza nelle cipolle: la quercetina. Si tratta di un polifenolo appartenente al gruppo dei flavonoidi. In realtà la cipolla non è l’unico cibo a contenerla. Si trova, infatti, anche in frutta, verdura e cereali. Tuttavia le cipolle sono tra i pochi alimenti a contenerne in abbondanza. Tra i vari benefici espletati da questa sostanza ricordiamo anche quella di riduzione dell’infiammazione e delle allergie.

Potenziate grazie agli antociani

Pare che la quercetina, che come detto si trova in quantità elevata nelle cipolle rosse, sia anche potenziata dalla presenza di antociani contenuti nell’alimento stesso. Diviene così un potentissimo rimedio – non solo di prevenzione – ma anche di trattamento del cancro. «L’antocianina fornisce il colore a frutta e verdura, quindi ha senso che le cipolle rosse, che sono colore più scuro intenso, abbiamo ancora più forza nel combattere il cancro», continua Murayyan.

Lo studio

Per comprendere quali tipi di cipolle erano migliori nel combattere il cancro, i ricercatori hanno eseguito test su diverse varietà di cipolla, scoprendo che si ottengono risultati altrettanto diversi. Lo studio è stato condotto su cinque varietà che crescono in Ontario, scoprendo che la migliore è quella chiamata Ruby Ring. Quando i ricercatori hanno messo le cellule del cancro al seno e del cancro al colon direttamente a contatto con la quercetina si è assistito alla morte immediata delle cellule cancerose.

Il prossimo passo?

«Il prossimo passo sarà quello di testare i poteri della verdura nella lotta contro il cancro eseguendo una sperimentazione in vivo su esseri umani», continua Murayyan. Ma non solo: secondo i ricercatori questi studi dovrebbero portare alla preparazione di nuovi prodotti alimentari come succhi di cipolla o prodotti da forno alla fine di prevenire e combattere il cancro. Ma non succederà poi che, come spesso accade, i prodotti di manifattura industriale saranno privi di principi attivi e il tutto funzionerà solo più come un grande business? Aloe vera e bacche di Goji insegnano.