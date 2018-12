Ricetta antipasti di Natale e Capodanno: crostini con burro di mandorle e salmone

Non volete proporre i soliti crostini al salmone che mettete in tavola tutti gli anni? Ecco un’alternativa sana e gustosa che stupirà i vostri ospiti.

Ingredienti (per quattro persone)

250 grammi di fettine di salmone affumicato

200 grammi di mandorle sgusciate

10 fette di pan carré

Il burro di mandorle fatto in casa

I crostini al salmone sicuramente sapete prepararli benissimo già da soli. Ma ciò che contraddistingue questa ricetta è l’utilizzo del burro di mandorle preparato in casa. Il fai da te non è assolutamente difficile come si crede, in più si ha la possibilità di personalizzare il prodotto, nel caso lo si desideri. Per esempio al burro di mandorle potrebbero essere aggiunte delle spezie a proprio piacimento. Per preparare il burro di mandorle ti serve solo un cutter da cucina e, ovviamente, delle mandorle.

Primo step: fai tostare il pane

Prendi delle fette di pan carré e riponile nella griglia del forno a 120 gradi Centigradi. Attendi alcuni minuti siano a che saranno ben asciutte e tostate.

Preparazione dei crostini (Diario Salute)

Preparazione del burro di mandorle fatto in casa

Poni le mandorle dentro il cutter da cucina e comincia a tritarle. A un certo punto non vedrete più la farina di mandorle ma una sorta di impasto che tende ad appiccicarsi – sintomo che l’olio sta cominciando a uscire dalla frutta secca. Continuate così – ci vogliono circa dieci minuti in totale – fino a che non otterrete un composto burroso facilmente malleabile. A questo punto non resta altro da fare che prelevare il contenuto dal cutter e porlo in un piattino, dandogli la classica forma di un panetto.

Preparazione del burro di mandorle (Diario Salute)

Preparazione delle tartine

Potete servire il burro di mandorle in tavola oppure preparare preventivamente le tartine spalmando una piccola quantità del prodotto ottenuto sulle fette di pan carré tagliate a triangolo. Farcite con fette di salmone e qualche fogliolina di prezzemolo tritato.