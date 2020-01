Caso Gregoretti, Romeo: «Volete processare Salvini, ma non avete coraggio prima delle elezioni»

ROMA - «Non vogliono processore Salvini prima del voto in Emilia Romagna perchè temono l'influenza negativa sulle elezioni. Questo governo scappa da tutto... a questo punto comincio a pensare seriamente che in Emilia Romagna ce la possiamo fare». Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, sulla richiesta della maggioranza di far slittare il voto in Giunta per le immunità sulla vicenda Gregoretti e la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini.

