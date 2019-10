FIRENZE - «Salvini mi accusa di essere un ladro di democrazia e un pallone gonfiato. Ma perché queste cose non me le ha dette in faccia in TV? Solo i codardi fanno così. Pensavo fosse don Rodrigo e invece è don Abbondio #ItaliaViva». È quanto scrive su Facebook l'ex premier Matteo Renzi, replicando così alle affermazioni del leader della Lega, Matteo Salvini.

