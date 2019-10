Matteo Renzi: «Treno Legislatura fino al 2023, chi vuole scendere prima può farlo»

FIRENZE - «Se rimane in vita questa legislatura il presidente della Repubblica sarà espressione di forze politiche che credono nell'Europa, che non affollano le piazze circondate da chi come Casapound nega la nostra Costituzione e la nostra storia condivisa. Non è nella disponibilità di nessuno mettere in discussione che questa legislatura abbia il dovere istituzionale di garantire una maggioranza nettamente pro europeista per l'elezione del presidente della Repubblica». Lo ha detto Matteo Renzi dal palco della Leopolda.

