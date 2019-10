ASSISI - Serve «un'Italia in cui chi lavora possa avere qualcosa di più in busta paga, un Paese più giusto in cui i contribuenti onesti pagano di meno grazie anche alle risorse recuperate dall'evasione fiscale». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando ad Assisi. «Asili nido gratuiti, un'Italia in cui chi lavora possa avere qualcosa di più in busta paga», ha concluso.

