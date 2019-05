Zingaretti: «Chi vota M5s si fa garante della permanenza di Salvini al Viminale»

ROMA - «Chi vota M5s alle prossime elezioni europee si fa garante della presenza di Salvini al ministero dell'Interno per i prossimi quattro anni». Lo ha ribadito il segretario Pd, Nicola Zingaretti, in una conferenza stampa per l'illustrazione del Piano per l'Italia messo a punto dal Pd, sottolineando come «l'unica alternativa è la lista unitaria del Pd».