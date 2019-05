Salvini: «Ho sentito Berlusconi per augurargli buona salute, se Di Maio polemizza siamo all'asilo»

MILANO - «Berlusconi l'ho sentito per fargli gli auguri di buona salute, spero che Di Maio non polemizzi anche quando uno augura in bocca al lupo ad uno che è ricoverato in ospedale, altrimenti saremmo veramente all'asilo Mariuccia». È quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto al mercato di viale Papiniano a Milano ad un gazebo del Carroccio che raccoglie firme per la castrazione chimica.