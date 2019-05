Di Maio: «Siri ci spieghi il suo mutuo da 600mila euro senza nemmeno garanzia dell'ipoteca»

ROMA - «Tutti gli italiani cercano di fare un mutuo, ma il punto è che non a tutti viene dato un mutuo di 600mila euro senza nemmeno dare la garanzia dell'ipoteca e parliamo di una persona che ha patteggiato una condanna per bancarotta fraudolenta». Così il vicepremier Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ha commentato, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, i dettagli emersi in questi giorni sull'acquisto di una casa da parte del sottosegretario Armando Siri, del quale il suo partito chiede le dimissioni.