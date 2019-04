Danilo Toninelli su Roma: «Nella Capitale situazione catastrofica? Io non la percepisco»

MILANO - «Non percepisco un dissesto di Roma, non sono d'accordo con un disegno catastrofico di quella che è una città complessa: mi sembra che ci sia una grande differenza con il passato, anche se ovviamente dobbiamo fare di più. Ma il bilancio oggi è positivo». Sono parole del ministro Danilo Toninelli intervistato su Rtl 102,5.

Brava Virginia Raggi

Il titolare ai Trasporti dice «brava» a Virginia Raggi «perché non ha contratto più debiti» e per interventi come lo stop ai 'premi a pioggia' in Atac che - aggiunge - «abbiamo salvato mentre quelli di prima volevano privatizzarla».