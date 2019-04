Flat tax, Meloni sfida Salvini: «La tassa piatta va fatta per tutti»

TORINO - La conferenza programmatica di Fratelli d'Italia vuole lanciare «una sfida al governo e segnatamente a Matteo Salvini: la tassa piatta, subito, senza scaglioni e per tutti». Lo ha affermato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, interpellata a margine della conferenza programmatica del partito, in corso al Lingotto di Torino. «Finora l'unica cosa piatta prodotta da questo governo - ha aggiunto Meloni - e' la crescita economica. E non va bene».