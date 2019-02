Meloni: «Ennesima vittoria del centrodestra, FdI cresce ancora»

ROMA - «I risultati sono ancora parziali, bisogna aspettare la fine di questi impossibili spogli, in ogni caso mi pare che si possa salutare l'ennesima vittoria del centrodestra da un anno a questa parte e che si possa salutare un altro elemento molto importante per noi che è la crescita di Fratelli d'Italia, assolutamente non scontata. In Sardegna come in Abruzzo, Fratelli d'Italia è l'unico partito che cresce oltre alla Lega e questo lascia ben sperare penso anche per il futuro del governo della nazione, visto anche un tracollo dei cinquestelle che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana». Lo ha detto il presidente di fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, interpellata dai cronisti a margine del convegno «L'economia delle ex colonie francesi in Africa e il Franco CFA» organizzato dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera.

Per M5s tracollo senza precedenti

«Se il M5S si spacca cosa accade al Governo? Continuo a pensare che quando ci sarà la fine di questo governo, che a questo punto mi pare cominci ad avvicinarsi, la soluzione migliore sia sempre quella di chiedere ai cittadini che cosa vogliono fare con delle elezioni. Non sono mai stata una grande sostenitrice dei governi che si reggono sulle spalle dei voltagabbana. Poi vedremo, non sono decisioni che competono me».